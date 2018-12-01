Источник: РИА "Новости"

Матч «Енисей» — «Ахмат» несмотря на мороз был сыгран. Евгений Городов рассказал о том, как прошёл этот матч.

— Как вратарю игралось при такой погоде? Полевые игроки хоть бегают…

— Я ожидал гораздо худших условий. Я родом из Сибири, из Барнаула. Мне не впервые играть в такую погоду. Подготовился, утеплился. Честно говоря, я вообще не замёрз. Двигался, всю игру подсказывал, был в игре. Глядя после игры на других футболистов, я себя вообще нормально чувствовал. Я спокойно перенёс игру.

— Ноги окоченели у партнёров по команде?

— Да. Семёнов вообще до сих пор не отошёл. Очень сильно замёрз. Пакеты на ноги надевал. Это всем знакомо. Все знают, что надо надевать сначала носок тёплый, потом пакет, потов сверху гетры. Тогда ноги будут более-менее в тепле. Это маленький секретик такой.

— Сознание не теряли?

— Мне некогда было терять. Было принято решение играть в такую погоду, значит надо играть. У нас не было возможности на это повлиять. Если бы наше мнение кто-то учитывал, конечно, мы бы не играли сегодня. Но нас никто не спросил.

— Это позор для нашего футбола?

— Ну что значит позор? Теперь нам в Сибири не играть? У них такие климатические условия. А если менять календарь, то они будут играть первые пять матчей круга дома, а последние на выезде. Это тоже неправильно. Чемпионат продлили, чтобы команды, которые выступали в Лиге чемпионов, были в форме. В еврокубках последний тур в середине декабря. Все понимают, для чего это всё делается.

— Но играть в такую погоду ненормально?

— Ненормально. Абсолютно.

— Рахимов был очень злой, что разрешили играть?

— Он имеет право выражаться. Нас он поблагодарил, что мы бились до конца и старались. Хотелось выиграть, результатом недовольны, но по самоотдаче претензий нет у главного тренера.

— В такую погоду тактика и мастерство хоть что-то решают?

— Да нет, какая тактика и мастерство? Сегодня всё это полностью отсутствовало. Чем проще, тем лучше. В некоторых местах лёд на поле был. Особенно у меня во вратарской. Ходил, как по асфальту. Именно две вратарские замёрзли, не знаю почему.

— Чем вы были так недовольны, когда «Енисей» забил пенальти?

— До удара мяч покатился. Я подошёл к судье и спросил про это. Судья ответил, что смотрел за тем, чтобы ребята в штрафную до удара не вбежали. Это судейское решение. Уже ничего не вернуть.

— Показалось, что даже в порыве чуть не ударили игрока «Енисея».

— Да нет, я был спокоен. Это был Комков, мы с ним знакомы. Он не видел, что мяч покатился. Я ему спокойно объяснил в чём проблема.

— Санкций за это не боитесь?

— А какие? Я ничего не делал. Был спокоен, просто пытался объяснить помощнику, чтобы он подсказал главному судье, что мяч покатился во время удара.