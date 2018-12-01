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21:34 (мск), источник: Матч ТВ

Юрченко: До костей весь промерз. Это все антифутбол

Вратарь красноярского «Енисея» Давид Юрченко назвал матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) антифутболом.

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Источник: РИА "Новости"

— На самом деле я до сих пор не отошел. Замерз как сосулька, — сказал Юрченко. — В номер приехал и лег в кровать. До сих пор меня трясет, до костей весь промерз. Тяжело даже говорить. Это все антифутбол. Никакого футбола не было, потому что реально очень холодно и показать футбол невозможно. Чувствуешь себя как замерзшая сосулька и, когда еще смотришь на трибуны, на болельщиков, им вообще не позавидуешь, честно говоря. Болельщикам холоднее, чем нам, мы то хоть и раздетые, но по полю бегаем. Тем не менее, проводить в такое время года, в такие погодные условия футбол… Но это футболом далеко не назвать. Просто все замерзшие.

Матч состоялся в субботу на Центральном стадионе в Красноярске при температуре почти минус 15 градусов.

Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
1.12.2018, 14:00 Зрители: 1859 основной раунд: 16-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Рашид Рахимов
Голы
81′ Валерий Кичин 2
13 Милад Мохаммади 69′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Петар Занев 33
Валерий Кичин 2
Али Гаджибеков 63
Александр Зотов 7
36′ Фегор Огуде 8
90′ Михаил Комков 10
Артур Саркисов 11
76′ Дмитрий Ятченко 3
Дарко Бодул 9
68′ Азим Фатуллаев 15
Дмитрий Торбинский 6
46′ Александр Кутьин 48
Павел Комолов 5
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 30′
6 Михаил Гащенков 33′
14 Раванелли
8 Идрисса Думбья 78′
2 Родолфу 82′
17 Аблай Мбенг 82′
18 Беким Балай
95 Магомед Митришев 70′
77 Бернард Бериша
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
3 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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