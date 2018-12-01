Юрченко: До костей весь промерз. Это все антифутбол

— На самом деле я до сих пор не отошел. Замерз как сосулька, — сказал Юрченко. — В номер приехал и лег в кровать. До сих пор меня трясет, до костей весь промерз. Тяжело даже говорить. Это все антифутбол. Никакого футбола не было, потому что реально очень холодно и показать футбол невозможно. Чувствуешь себя как замерзшая сосулька и, когда еще смотришь на трибуны, на болельщиков, им вообще не позавидуешь, честно говоря. Болельщикам холоднее, чем нам, мы то хоть и раздетые, но по полю бегаем. Тем не менее, проводить в такое время года, в такие погодные условия футбол… Но это футболом далеко не назвать. Просто все замерзшие.