«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

На 77-й минуте встречи полузащитник команды из Махачкалы Владислав Кулик не реализовал пенальти.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Однако во вторник футболисты возобновили тренировки на арене, поскольку клуб частично погасил долги.

«Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Уфа» набрала столько же очков, однако идет на 13-м месте, опережая махачкалинцев по личным встречам (матч первого круга завершился победой уфимцев со счетом 3:0).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3MzhhskK448?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.