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21:28 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Встреча прошла в Каспийске.

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Источник: РИА "Новости"

На 77-й минуте встречи полузащитник команды из Махачкалы Владислав Кулик не реализовал пенальти.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Однако во вторник футболисты возобновили тренировки на арене, поскольку клуб частично погасил долги.

«Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Уфа» набрала столько же очков, однако идет на 13-м месте, опережая махачкалинцев по личным встречам (матч первого круга завершился победой уфимцев со счетом 3:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Анжи» 8 декабря на своем поле примет московский «Спартак». «Уфа» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».

Анжи 0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
1.12.2018, 19:00 основной раунд: 16-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Дмитрий Кириченко
Нереализованные пенальти
77′ В.М. Кулик 5
Составы
Юрий Дюпин 22
Игорь Удалый 3
Иван Новосельцев 25
Евгений Гапон 30
Константин Савичев 24
Владислав Кулик (к) 5
48′ Игорь Чайковский 17
Гаэль Белла Ондуа 29
70′ Роланд Гиголаев 13
Данил Глебов 15
75′ Андрес Понсе 9
Апти Ахъядов 18
49′ 55′ Павел Долгов 19
Адлан Кацаев 10
31 Александр Беленов (к)
33 Александр Сухов
27 Йонуц Неделчару
15 Александр Пуцко
55 Джемал Табидзе 69′
57 Вячеслав Кротов
8 Кэтэлин Карп 49′
44 Силвестр Игбун
29 Оливье Тилль 56′
11 Ловро Бизяк 78′
9 Ондржей Ванек 70′
19 Иван Пауревич
7 Дмитрий Сысуев 24′
4 Алексей Никитин 84′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 7
7 Угловые 8
8 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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