«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

На 77-й минуте встречи полузащитник команды из Махачкалы Владислав Кулик не реализовал пенальти.
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Однако во вторник футболисты возобновили тренировки на арене, поскольку клуб частично погасил долги.
«Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице с 15 очками. «Уфа» набрала столько же очков, однако идет на 13-м месте, опережая махачкалинцев по личным встречам (матч первого круга завершился победой уфимцев со счетом 3:0).
В следующем туре «Анжи» 8 декабря на своем поле примет московский «Спартак». «Уфа» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».