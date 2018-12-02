«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в центральном матче 16-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Все завершившиеся матчи тура окончились ничейным исходом. В пятницу в Казани очки поделили местный «Рубин» и московское «Динамо» (1:1). В субботу «Енисей» и грозненский «Ахмат» разошлись миром в Красноярске (1:1), а «Анжи» и «Уфа» в Каспийске мячей не забили. Встреча в Оренбурге между местной одноименной командой и самарскими «Крыльями Советов» была перенесена на более поздний срок из-за морозов.

Два последних чемпиона сыграют между собой

Столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Олег Кононов, возглавивший «Спартак» 12 ноября, проведет третий домашний матч подряд. В дебютной игре красно-белые одержали волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1), а в четверг уступили венскому «Рапиду» во встрече группового этапа Лиги Европы (1:2) и значительно усложнил себе задачу выхода в плей-офф. Под руководством нового тренера два полных матча провели капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко, которые были переведены Массимо Каррерой в молодежную команду. Сейчас между Глушаковым и активными болельщиками красно-белых существует серьезный конфликт, фанаты не хотят, чтобы полузащитник выступал в форме их команды.

Команда своего капитана поддерживает. В субботу вратарь «Спартака» Александр Селихов жестко отреагировал на критику Глушакова одним из болельщиков на своей странице в Instagram. На неделе Глушаков, Ещенко, а также Дмитрий Комбаров и Артем Ребров посетили детскую больницу, где поздравили ребят с предстоящими новогодними праздниками и провели автограф-сессию. Дополнительного накала игре с «Локомотивом» придает тот факт, что с 2005 по 2013 год Глушаков защищал цвета железнодорожников.

«Локомотив» в предыдущем туре чемпионата уступил на своем поле «Уралу» (1:2), а в среду в матче групповой стадии Лиги чемпионов переиграл турецкий «Галатасарай» (2:0). Железнодорожники подходят к предстоящему дерби на четвертой строчке в турнирной таблице (25 очков). «Спартак» отстает от «Локомотива» на три балла, занимая седьмую строчку. Красно-белые не могут выиграть у железнодорожников в рамках чемпионата страны на протяжении четырех последних матчей.

Последний раз «Спартак» побеждал «Локомотив» в домашнем матче первого круга чемпионского для себя сезона-2016/17 со счетом 1:0. Игра первого круга этого сезона между командами завершилась нулевой ничьей. Всего же в рамках чемпионатов России «Спартак» и «Локомотив» встречались 55 раз. 23 матча закончились победой красно-белых, 18 раз выиграли железнодорожники, еще 14 встреч завершились вничью.

Хозяевам в предстоящей игре из-за травм не помогут защитник Самюэль Жиго, а также полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин. За «Локомотив» по состоянию здоровья не сыграют полузащитник Александр Коломейцев и второй вратарь Никита Медведев. Украинский защитник Тарас Михалик пропустит дерби по семейным причинам, а участие полузащитника Мануэла Фернандеша по-прежнему остается под вопросом.

ЦСКА постарается реабилитироваться за поражение в ЛЧ

Московские армейцы попытаются взять реванш за поражение от «Ростова» (0:1) в первом круге и реабилитироваться за неудачу во вторничном матче группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией» (1:2). Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

ЦСКА подходит к матчу не в лучшем настроении. Подопечные Виктора Гончаренко не только упустили победу, но и умудрились проиграть «Виктории», ведя по ходу встречи. Этот результат лишил армейцев шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Европы и серьезно усложнил перспективы участия в Лиге Европы весной. В чемпионате страны красно-синие в последних двух встречах одержали победы над «Зенитом» и «Ахматом» со счетом 2:0 и не пропускают на протяжении трех игр. Ростовчане в последних трех матчах чемпионата не одержали ни одной победы.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Ростов» имеет в своем активе 23 очка и располагается на пятой строчке. В матче первого круга на «ВЭБ-Арене» «Ростов» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Паршивлюка. Всего же в рамках чемпионатов России «Ростов» (ранее «Ростсельмаш») и ЦСКА встречались 49 раз. 27 побед одержали армейцы, 13 побед в активе ростовчан при 9 ничейных исходах.

В предстоящем матче в составе хозяев из-за травмы не сыграет полузащитник Тимофей Калачев, а из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Аяз Гулиев. Армейцам по-прежнему не могут помочь защитник Виктор Васин, также травмирован Алан Дзагоев. Полузащитник Ильзат Ахметов и форвард Абель Эрнандес восстанавливаются после повреждений — их появление на поле находится под вопросом. Защитник Георгий Щенников, который был заменен в матче с «Викторией» из-за отравления, также может пропустить встречу в Ростове.

«Краснодар» и «Урал» выяснят, кто продлит беспроигрышную серию

Стартовый матч воскресенья между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» состоится в Краснодаре и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Обе команды подходят к игре в хорошей форме. «Краснодар» не проигрывает в чемпионате на протяжении четырех матчей, а «Урал» имеет серию из пяти встреч без поражений, выиграв в последних трех турах. В четверг краснодарцы одержали волевую победу в матче группового этапа Лиги Европы над турецким «Акхисаром» со счетом 2:1.

В турнирной таблице «Краснодар» с 29 очками располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов. Петербуржцы свой матч 16-го тура проведут 3 декабря. «Урал» набрал 22 очка и занимает шестую строчку.

В чемпионатах России «Урал» и «Краснодар» провели между собой 11 матчей. Екатеринбуржцы одержали две победы, при пяти поражениях и четырех ничейных исходах. «Урал» не побеждал в последних шести встречах между этими командами, а на выезде уральский клуб праздновал успех лишь однажды — в 2013 году. В игре первого круга «Краснодар» победил со счетом 2:1.