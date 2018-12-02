Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.12
Реал2
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
1.12
Сампдория4
Болонья1
Футбол. Зарубежный
1.12
Анже1
Кан1
Футбол. Зарубежный
1.12
Генгам0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1.12
Монако1
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
1.12
Ним3
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1.12
Саутгемптон2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
1.12
Хоффенхайм1
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
1.12
Хетафе3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
1.12
Фиорентина0
Ювентус3
Футбол. Зарубежный
1.12
Лилль2
Лион2
Футбол. Премьер-лига
1.12
Анжи0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
1.12
Вальядолид2
Леганес4
Футбол. Зарубежный
1.12
Кристал Пэлас2
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1.12
Хаддерсфилд1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
1.12
Лестер2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1.12
Манчестер Сити3
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
1.12
Ньюкасл Юнайтед0
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
1.12
Арсенал К1
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
1.12
Боруссия Д2
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1.12
Штутгарт1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1.12
Вердер1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
1.12
Ганновер-960
Герта2
Футбол. Зарубежный
1.12
СПАЛ2
Эмполи2
Футбол. Премьер-лига
1.12
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1.12
Десна0
Заря Лг2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
1.12
Сельта2
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
1.12
Енисей1
Ахмат1
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
01:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в центральном матче 16-го тура РПЛ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тремя встречами в воскресенье продолжится программа 16-го тура чемпионата России по футболу. Свои первые матчи второго круга проведут «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и действующий чемпион страны «Локомотив».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Все завершившиеся матчи тура окончились ничейным исходом. В пятницу в Казани очки поделили местный «Рубин» и московское «Динамо» (1:1). В субботу «Енисей» и грозненский «Ахмат» разошлись миром в Красноярске (1:1), а «Анжи» и «Уфа» в Каспийске мячей не забили. Встреча в Оренбурге между местной одноименной командой и самарскими «Крыльями Советов» была перенесена на более поздний срок из-за морозов.

Два последних чемпиона сыграют между собой

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 19:00
Спартак
-Локомотив-

Столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Олег Кононов, возглавивший «Спартак» 12 ноября, проведет третий домашний матч подряд. В дебютной игре красно-белые одержали волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1), а в четверг уступили венскому «Рапиду» во встрече группового этапа Лиги Европы (1:2) и значительно усложнил себе задачу выхода в плей-офф. Под руководством нового тренера два полных матча провели капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко, которые были переведены Массимо Каррерой в молодежную команду. Сейчас между Глушаковым и активными болельщиками красно-белых существует серьезный конфликт, фанаты не хотят, чтобы полузащитник выступал в форме их команды.

Команда своего капитана поддерживает. В субботу вратарь «Спартака» Александр Селихов жестко отреагировал на критику Глушакова одним из болельщиков на своей странице в Instagram. На неделе Глушаков, Ещенко, а также Дмитрий Комбаров и Артем Ребров посетили детскую больницу, где поздравили ребят с предстоящими новогодними праздниками и провели автограф-сессию. Дополнительного накала игре с «Локомотивом» придает тот факт, что с 2005 по 2013 год Глушаков защищал цвета железнодорожников.

«Локомотив» в предыдущем туре чемпионата уступил на своем поле «Уралу» (1:2), а в среду в матче групповой стадии Лиги чемпионов переиграл турецкий «Галатасарай» (2:0). Железнодорожники подходят к предстоящему дерби на четвертой строчке в турнирной таблице (25 очков). «Спартак» отстает от «Локомотива» на три балла, занимая седьмую строчку. Красно-белые не могут выиграть у железнодорожников в рамках чемпионата страны на протяжении четырех последних матчей.

Последний раз «Спартак» побеждал «Локомотив» в домашнем матче первого круга чемпионского для себя сезона-2016/17 со счетом 1:0. Игра первого круга этого сезона между командами завершилась нулевой ничьей. Всего же в рамках чемпионатов России «Спартак» и «Локомотив» встречались 55 раз. 23 матча закончились победой красно-белых, 18 раз выиграли железнодорожники, еще 14 встреч завершились вничью.

Хозяевам в предстоящей игре из-за травм не помогут защитник Самюэль Жиго, а также полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин. За «Локомотив» по состоянию здоровья не сыграют полузащитник Александр Коломейцев и второй вратарь Никита Медведев. Украинский защитник Тарас Михалик пропустит дерби по семейным причинам, а участие полузащитника Мануэла Фернандеша по-прежнему остается под вопросом.

ЦСКА постарается реабилитироваться за поражение в ЛЧ

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 16:30
Ростов
-ЦСКА-

Московские армейцы попытаются взять реванш за поражение от «Ростова» (0:1) в первом круге и реабилитироваться за неудачу во вторничном матче группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией» (1:2). Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

ЦСКА подходит к матчу не в лучшем настроении. Подопечные Виктора Гончаренко не только упустили победу, но и умудрились проиграть «Виктории», ведя по ходу встречи. Этот результат лишил армейцев шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Европы и серьезно усложнил перспективы участия в Лиге Европы весной. В чемпионате страны красно-синие в последних двух встречах одержали победы над «Зенитом» и «Ахматом» со счетом 2:0 и не пропускают на протяжении трех игр. Ростовчане в последних трех матчах чемпионата не одержали ни одной победы.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Ростов» имеет в своем активе 23 очка и располагается на пятой строчке. В матче первого круга на «ВЭБ-Арене» «Ростов» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Паршивлюка. Всего же в рамках чемпионатов России «Ростов» (ранее «Ростсельмаш») и ЦСКА встречались 49 раз. 27 побед одержали армейцы, 13 побед в активе ростовчан при 9 ничейных исходах.

В предстоящем матче в составе хозяев из-за травмы не сыграет полузащитник Тимофей Калачев, а из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Аяз Гулиев. Армейцам по-прежнему не могут помочь защитник Виктор Васин, также травмирован Алан Дзагоев. Полузащитник Ильзат Ахметов и форвард Абель Эрнандес восстанавливаются после повреждений — их появление на поле находится под вопросом. Защитник Георгий Щенников, который был заменен в матче с «Викторией» из-за отравления, также может пропустить встречу в Ростове.

«Краснодар» и «Урал» выяснят, кто продлит беспроигрышную серию

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 14:00
Краснодар
-Урал-

Стартовый матч воскресенья между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» состоится в Краснодаре и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Обе команды подходят к игре в хорошей форме. «Краснодар» не проигрывает в чемпионате на протяжении четырех матчей, а «Урал» имеет серию из пяти встреч без поражений, выиграв в последних трех турах. В четверг краснодарцы одержали волевую победу в матче группового этапа Лиги Европы над турецким «Акхисаром» со счетом 2:1.

В турнирной таблице «Краснодар» с 29 очками располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов. Петербуржцы свой матч 16-го тура проведут 3 декабря. «Урал» набрал 22 очка и занимает шестую строчку.

В чемпионатах России «Урал» и «Краснодар» провели между собой 11 матчей. Екатеринбуржцы одержали две победы, при пяти поражениях и четырех ничейных исходах. «Урал» не побеждал в последних шести встречах между этими командами, а на выезде уральский клуб праздновал успех лишь однажды — в 2013 году. В игре первого круга «Краснодар» победил со счетом 2:1.

Из-за дисквалификации «Краснодару» в матче не поможет полузащитник Шарль Каборе. Шведский полузащитник Виктор Классон продолжает восстанавливаться после повреждения ноги, полученного во встрече Лиги наций со сборной России, его участие в игре остается под вопросом. После травмы полностью восстановился вратарь хозяев Станислав Крицюк. В составе «Урала» из-за проблем со здоровьем не сыграют нападающий Павел Погребняк и полузащитник Роман Емельянов.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Лучшее московское дерби сезона. «Спартак» дал бой лидеру КХЛ
Без подачи нет удачи. «Факел» распрощался с надеждой на финал
«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании
В UFC хотят провести отдельный турнир с участием Хабиба и Конора
Российские саночники выиграли эстафету на этапе КМ в Канаде
Головину — перекладина, Шкулетичу — гол. «Монако» вновь проиграл
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь