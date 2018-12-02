«Спартак» — «Локомотив»: продолжатся ли беды «красно-белых»?
Центральный матч ближайшего тура в РПЛ пройдет на «Открытие Арене», где «Спартак» примет «Локомотив».
Центральный матч ближайшего тура в РПЛ пройдет на «Открытие Арене», где «Спартак» примет «Локомотив».
Не проходит и дня, чтобы «Спартак» и его болельщики не подкинули дров в информационный костер, который горит уже несколько недель. Капитан команды Денис Глушаков подвергается настоящей травле активными фанатами клуба, а во время игры Лиги Европы с «Рапидом» на поле выбежал болельщик, который хотел лично разобраться с восьмым номером «Спартака».
В непростой ситуации и новый тренер команды Олег Кононов, который оказался меж двух огней. С одной стороны, идти на поводу у торсиды и убирать из состава капитана и лидера Глушакова — не то, с чего бы интеллигентный Олег Георгиевич хотел бы начинать работу. С другой, на него давит многотысячная армия фанатов, которая не приняла нового тренера именно
В таких жестких психологических условиях «Спартак» проиграл важнейший матч «Рапиду» и практически лишился шансов на выход в евровесну. У «Локомотива» тоже крайне мало шансов продолжить еврокубковую кампанию, но эмоциональный фон у железнодорожников совсем иной — в среду они одержали первую за 14 лет победу в Лиге чемпионов, обыграв дома «Галатасарай».
В таблице РПЛ две столичные команды разделяют три очка и три строчки. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают «Спартак» хоть и небольшим, но все же фаворитом дерби. Коэффициент на его победу равен 2,50. Успех «Локо» оценивается в 3,05. Однако железнодорожники уже пять матчей подряд не уступают «Спартаку» в основное время (Суперкубок-2017