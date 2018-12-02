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10:01 (мск)

«Спартак» — «Локомотив»: продолжатся ли беды «красно-белых»?

Центральный матч ближайшего тура в РПЛ пройдет на «Открытие Арене», где «Спартак» примет «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Не проходит и дня, чтобы «Спартак» и его болельщики не подкинули дров в информационный костер, который горит уже несколько недель. Капитан команды Денис Глушаков подвергается настоящей травле активными фанатами клуба, а во время игры Лиги Европы с «Рапидом» на поле выбежал болельщик, который хотел лично разобраться с восьмым номером «Спартака».

В непростой ситуации и новый тренер команды Олег Кононов, который оказался меж двух огней. С одной стороны, идти на поводу у торсиды и убирать из состава капитана и лидера Глушакова — не то, с чего бы интеллигентный Олег Георгиевич хотел бы начинать работу. С другой, на него давит многотысячная армия фанатов, которая не приняла нового тренера именно из-за его позиции по футболисту.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 19:00
Спартак
-Локомотив-

В таких жестких психологических условиях «Спартак» проиграл важнейший матч «Рапиду» и практически лишился шансов на выход в евровесну. У «Локомотива» тоже крайне мало шансов продолжить еврокубковую кампанию, но эмоциональный фон у железнодорожников совсем иной — в среду они одержали первую за 14 лет победу в Лиге чемпионов, обыграв дома «Галатасарай».

В таблице РПЛ две столичные команды разделяют три очка и три строчки. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают «Спартак» хоть и небольшим, но все же фаворитом дерби. Коэффициент на его победу равен 2,50. Успех «Локо» оценивается в 3,05. Однако железнодорожники уже пять матчей подряд не уступают «Спартаку» в основное время (Суперкубок-2017 красно-белые выиграли в овертайме). Более того, 90 минут четырех из последних пяти матчей завершилось ничьими, в том числе два предыдущих матча, в которых команды так и не сумели забить ни одного гола. Так что, резонной выглядит ставка на ничью в БК «Лига Ставок» за 3,20.

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