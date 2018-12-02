«Спартак» — «Локомотив»: продолжатся ли беды «красно-белых»?

Источник: РИА "Новости"

Не проходит и дня, чтобы «Спартак» и его болельщики не подкинули дров в информационный костер, который горит уже несколько недель. Капитан команды Денис Глушаков подвергается настоящей травле активными фанатами клуба, а во время игры Лиги Европы с «Рапидом» на поле выбежал болельщик, который хотел лично разобраться с восьмым номером «Спартака».

В непростой ситуации и новый тренер команды Олег Кононов, который оказался меж двух огней. С одной стороны, идти на поводу у торсиды и убирать из состава капитана и лидера Глушакова — не то, с чего бы интеллигентный Олег Георгиевич хотел бы начинать работу. С другой, на него давит многотысячная армия фанатов, которая не приняла нового тренера именно из-за его позиции по футболисту.

В таких жестких психологических условиях «Спартак» проиграл важнейший матч «Рапиду» и практически лишился шансов на выход в евровесну. У «Локомотива» тоже крайне мало шансов продолжить еврокубковую кампанию, но эмоциональный фон у железнодорожников совсем иной — в среду они одержали первую за 14 лет победу в Лиге чемпионов, обыграв дома «Галатасарай».