Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов
Мариуполь
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:05
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
6«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
12:42 (мск), источник: ТАСС

Ещенко подтвердил, что Каррера отстранил его и Глушакова от основного состава за «лайки»

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко подтвердил, что бывший главный тренер команды Массимо Каррера отстранил его и полузащитника Дениса Глушакова от тренировок с основным составом из-за «лайков» в Instagram. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основным составом 18 сентября. Игроки поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Затем они выступали за молодежную команду, а после отставки итальянского специалиста вернулись к тренировкам с основной командой.

Читайте также
«В “Спартаке” все дружат»: Глушаков начал отвечать на вопросы

В понедельник объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве игрока и капитана команды», а в четверг во время матча группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом» один из болельщиков прорвался на поле, подбежал к Глушакову и спровоцировал стычку.

«Нас отправили в дубль за “лайк”, — сказал Ещенко. — Я потом подходил к Карррере, общался, но бесполезно. Он говорил: “Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить”».

34-летний защитник подтвердил, что «лайк» был поводом, чтобы отстранить Глушакова. «Да, чтобы оправдать решение по Глушакову, — ответил Ещенко на соответствующий вопрос. — Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы, а получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело».

«Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее [в социальных сетях]. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем», — добавил игрок.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» в связи с неудовлетворительными результатами 22 октября. 12 ноября на должность был назначен Олег Кононов.

До его назначения обязанности главного тренера исполнял испанец Рауль Рианчо. После 15 туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 22 очками в активе.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Грязные танцы. Фьюри и Уайлдер не выявили победителя (видео)
«Зачем ей такая страна?» Минспорта не помогает Медведевой
Сборная России по футболу узнает соперников по отбору на ЧЕ-2020
Мейвезер выплатит штраф за продвижение мошеннического проекта
«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией
«Спартак» — «Локомотив»: продолжатся ли беды «красно-белых»?
Деонтей Уайлдер: С двумя нокдаунами, конечно, выиграл я
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь