Ещенко подтвердил, что Каррера отстранил его и Глушакова от основного состава за «лайки»

Источник: РИА "Новости"

Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основным составом 18 сентября. Игроки поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Затем они выступали за молодежную команду, а после отставки итальянского специалиста вернулись к тренировкам с основной командой.

В понедельник объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве игрока и капитана команды», а в четверг во время матча группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом» один из болельщиков прорвался на поле, подбежал к Глушакову и спровоцировал стычку.

«Нас отправили в дубль за “лайк”, — сказал Ещенко. — Я потом подходил к Карррере, общался, но бесполезно. Он говорил: “Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить”».

34-летний защитник подтвердил, что «лайк» был поводом, чтобы отстранить Глушакова. «Да, чтобы оправдать решение по Глушакову, — ответил Ещенко на соответствующий вопрос. — Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы, а получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело».

«Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее [в социальных сетях]. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем», — добавил игрок.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» в связи с неудовлетворительными результатами 22 октября. 12 ноября на должность был назначен Олег Кононов.