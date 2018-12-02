«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на интервью защитника
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на интервью защитника
В интервью футболист высказал свое отношение к отставке Массимо Карреры и к критике со стороны болельщиков в адрес руководства клуба и игроков.
— Очередная провокация со стороны клуба в день дерби, — говорится в заявлении в официальном Твиттере «Фратрии». — Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению.