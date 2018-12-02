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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — ЦСКА: Влашич и Нисимура — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Встреча команд состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Зуев, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Щадин, Скопинцев, Майер, Йонссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Нисимура, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Чалов, Ефремов, Кучаев, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

После 15 туров «Ростов» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (26) — на 3-м месте в таблице чемпионата.

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