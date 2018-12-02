«Ростов» — ЦСКА: Влашич и Нисимура — в стартовом составе гостей

Встреча команд состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

После 15 туров «Ростов» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (26) — на 3-м месте в таблице чемпионата.