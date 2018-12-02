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16:11 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Мячи в составе краснодарцев забили Магомед-Шапи Сулейманов (57-я минута) и Иван Игнатьев (76).

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками и отстает от лидирующего санкт-петербургского «Зенита», имеющего игру в запасе, на два балла. «Урал» набрал 22 очка и занимает шестое место.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Уфу». «Урал» на выезде сыграет с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 9 декабря.

Краснодар 2:0
Первый тайм: 0:0
Урал
2.12.2018, 14:00 Зрители: 12313 основной раунд: 16-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Дмитрий Парфенов
Голы
57′ Магомед-Шапи Сулейманов (В. Классон, К. Куэва) 93
76′ Иван Игнатьев (К. Куэва) 85
Составы
Станислав Крицюк 1
24′ Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 6
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Иван Игнатьев 85
88′ Виктор Классон 16
51′ Арикленес да Силва Ари 9
69′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
84′ Маурисио Перейра 33
Артем Голубев 50
31′ Вандерсон Масиэл 7
61′ Кристиан Куэва 20
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 23′
6 Грегор Балажиц
58 Отман Эль-Кабир
10 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к)
17 Николай Димитров 83′
21 Марко Араторе
20 Андрей Панюков 53′
11 Владимир Ильин
14 Юрий Бавин 80′
44 Андрей Егорычев
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 3
6 Угловые 2
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
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