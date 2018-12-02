«Краснодар» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 2 декабря. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 16-го тура Российской
ТАСС, 2 декабря. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 16-го тура Российской
Мячи в составе краснодарцев забили
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками и отстает от лидирующего
В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Уфу». «Урал» на выезде сыграет с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 9 декабря.
|Мурад Мусаев
|Дмитрий Парфенов
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)