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18:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 16-го тура

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Нападающие Луис Адриано и Зе Луиш выйдут в стартовом составе московского «Спартака» на матч 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива», сообщается в микроблоге «красно-белых» в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Московское дерби состоится в воскресенье на стадионе «Спартака» и начнется в 19:00 мск.

Полностью стартовый состав «красно-белых» выглядит следующим образом: Артем Ребров (вратарь), Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано.

У «Локомотива», согласно информации в клубном микроблоге в Twitter, на поле с первых минут выйдут: Маринато Гилерме (вратарь), Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

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