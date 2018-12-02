«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 16-го тура

Московское дерби состоится в воскресенье на стадионе «Спартака» и начнется в 19:00 мск.
Полностью стартовый состав «красно-белых» выглядит следующим образом: Артем Ребров (вратарь), Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано.
У «Локомотива», согласно информации в клубном микроблоге в Twitter, на поле с первых минут выйдут: Маринато Гилерме (вратарь), Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.