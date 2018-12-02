«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 16-го тура

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Нападающие Луис Адриано и Зе Луиш выйдут в стартовом составе московского «Спартака» на матч 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива», сообщается в микроблоге «красно-белых» в Twitter.