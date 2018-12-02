«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 2 декабря. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской
ТАСС, 2 декабря. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской
На 55-й минуте встречи полузащитник армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти. На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в активе, отставая от лидирующего
В следующем туре ЦСКА примет красноярский «Енисей». «Ростов» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся 8 декабря.
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)