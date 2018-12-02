«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

На 55-й минуте встречи полузащитник армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти. На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в активе, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита», имеющего игру в запасе, на 7 очков. «Ростов» набрал 24 очка и идет на пятом месте.