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18:32 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 55-й минуте встречи полузащитник армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти. На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в активе, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита», имеющего игру в запасе, на 7 очков. «Ростов» набрал 24 очка и идет на пятом месте.

В следующем туре ЦСКА примет красноярский «Енисей». «Ростов» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся 8 декабря.

Ростов 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
2.12.2018, 16:30 основной раунд: 16-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Виктор Гончаренко
Нереализованные пенальти
8 Н. Влашич 55′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Арсений Логашов 25
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
49′ Артур Юсупов 7
56′ Александр Зуев 10
Александр Гацкан (к) 84
Бьорн Сигурдарсон 9
80′ Алексей Ионов 11
Элдор Шомуродов 14
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 64′
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
98 Иван Обляков 49′ 89′
25 Кристиян Бистрович
17 Арнор Сигурдссон 67′
20 Константин Кучаев
8 Никола Влашич 90′ 4′
29 Яка Бийол
19 Такума Нисимура 57′
9 Федор Чалов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
6 Угловые 3
12 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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