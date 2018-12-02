«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Денис Глушаков (5-я минута) и Луис Адриано (37), у «Локомотива» на 79-й минуте отличился Джефферсон Фарфан. Глушаков был переведен в дубль в сентябре решением возглавлявшего тогда команду Массимо Карреры, а после отставки итальянца вернулся в основной состав. Между Глушаковым и активными болельщиками красно-белых существует конфликт, фанаты не хотят, чтобы он выступал в составе команды. С 2005 по 2013 год Глушаков был игроком «Локомотива».

На 60-й минуте матча на поле выбежал болельщик, который направлялся в сторону Глушакова, но был остановлен стюардами. В четверг во втором тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) на поле также прорвался агрессивно настроенный болельщик «Спартака», он подбежал к Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. В отношении болельщика было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.

На 67-й минуте с поля был удален защитник «Спартака» Николай Рассказов за игру рукой в собственной штрафной площади, на 69-й минуте нападающий «Локомотива» Федор Смолов не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение. Олег Кононов провел свой третий матч в качестве главного тренера «Спартака», одержав вторую победу подряд в чемпионате России. В предыдущий раз «Спартак» обыгрывал «Локомотив» в июле 2017 года в матче за Суперкубок России (2:1, дополнительное время). «Локомотив» потерпел второе подряд поражение в первенстве страны, в прошлом туре чемпион России уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2).

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с «Локомотивом», идущим на пятой позиции. Красно-белые располагаются в таблице выше по результатам личных встреч, матч первого круга завершился со счетом 0:0.