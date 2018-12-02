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21:03 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» со счетом 2:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Денис Глушаков (5-я минута) и Луис Адриано (37), у «Локомотива» на 79-й минуте отличился Джефферсон Фарфан. Глушаков был переведен в дубль в сентябре решением возглавлявшего тогда команду Массимо Карреры, а после отставки итальянца вернулся в основной состав. Между Глушаковым и активными болельщиками красно-белых существует конфликт, фанаты не хотят, чтобы он выступал в составе команды. С 2005 по 2013 год Глушаков был игроком «Локомотива».

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На 60-й минуте матча на поле выбежал болельщик, который направлялся в сторону Глушакова, но был остановлен стюардами. В четверг во втором тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) на поле также прорвался агрессивно настроенный болельщик «Спартака», он подбежал к Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. В отношении болельщика было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.

На 67-й минуте с поля был удален защитник «Спартака» Николай Рассказов за игру рукой в собственной штрафной площади, на 69-й минуте нападающий «Локомотива» Федор Смолов не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение. Олег Кононов провел свой третий матч в качестве главного тренера «Спартака», одержав вторую победу подряд в чемпионате России. В предыдущий раз «Спартак» обыгрывал «Локомотив» в июле 2017 года в матче за Суперкубок России (2:1, дополнительное время). «Локомотив» потерпел второе подряд поражение в первенстве страны, в прошлом туре чемпион России уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2).

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с «Локомотивом», идущим на пятой позиции. Красно-белые располагаются в таблице выше по результатам личных встреч, матч первого круга завершился со счетом 0:0.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Локомотив» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 8 декабря. Кроме того, «Спартак» и «Локомотив» 5 декабря проведут первые матчи четвертьфинала Олимп — Кубка России, «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» — казанский «Рубин».

Спартак 2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
2.12.2018, 19:00 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Семин
Голы
5′ Денис Глушаков (С. Ханни) 8
37′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
8 Джефферсон Фарфан (Д. Баринов, С. Кверквелия) 79′
Нереализованные пенальти
9 Ф. Смолов 69′
Составы
Артем Ребров 32
67′ Николай Рассказов 92
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
62′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
66′ Лоренсо Мельгарехо 25
Александр Ломовицкий 27
73′ Софьян Ханни 94
Марко Петкович 3
42′ Фернанду 11
Артем Тимофеев 40
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
7 Гжегож Крыховяк
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
14 Ведран Чорлука 62′ 45′
4 Мануэл Фернандеш
11 Антон Миранчук 77′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к) 46′ 14′
6 Дмитрий Баринов 58′
Статистика
1 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
4 Угловые 9
8 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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