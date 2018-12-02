Глушаков забил, «Спартак» победил. Это перелом?

Источник: Спорт-Экспресс

Ещенко дал интервью и отправился в лазарет

Говорят, пинг-понг — не очень интересный вид спорта. Мячик летит на одну половину, отскакивает, соперник отправляет обратно. Да, можно подкрутить, сделать «обманку», пробить со всей силы или, наоборот, дать «недодачу», чтобы заставить ошибиться оппонента. Но если в пинг-понг играет «Спартак», а вместо мяча обвинения, скандалы и громкие слова — нет ничего интереснее.

Всю осень красно-белые перекидывали этот «мячик», перекинув эту тему и на зиму. То свист с трибун, то фотография всей командой с номером «8», то попытка нападения на Глушакова одним из фанатов. Ответ не заставил себя ждать: в день игры с «Локомотивом» на сайте спартаковцев появилось мощное интервью Андрея Ещенко. О Массимо Каррере, ссылке в молодежную команду, конфликте с болельщиками и так далее.

Как выяснилось вечером, Ещенко ничем не рисковал. На игру он заявлен не был. По официальной версии, из-за травмы коленного сустава. Поэтому в основном составе справа в обороне появился Николай Рассказов, который до этого у Кононова еще не играл.

«Я не сторонник ротации», — говорил нам Кононов перед «Рапидом». В своем третьем матче он опять практически не сделал изменений, ограничившись заменой Ещенко. Также вышел на поле не игравший с «Рапидом» из-за дисквалификации Фернанду. Вот только отыграл он лишь неполный тайм — в его концовке упал на газон и попросил замену. С центральными полузащитниками у Кононова есть проблема.

Трибуны засчитали гол Глушакова

Казалось, что «Локомотив» сделал ставку на начало матча. По крайней мере, первую атаку организовали именно железнодорожники, заработавшие угловой. Вот только ничего опасного из него извлечь не получилось, а «Спартак» организовал такую контратаку, которая была куда опаснее этого углового. Вот только Рассказов притормозил, подождал партнеров, а с ними вернулись и защитники. Единственное, что удалось достичь — слабенький удар Мельгарехо.

Если кто-тодумал, что Кононов сумеет поставить «спартаковскую игру» или хотя бы ее подобие за пару-тройку недель, сильно ошибался. Если в игре с «Крыльями» красно-белые еще пытались что-то сделать, то с «Рапидом» и, особенно, с «Локомотивом» этого не было. Быстрые атаки, длинные забросы, подачи Ханни — это да. Но или «спартаковский стиль» в понимании Кононова что-то другое, или он оставил все эти мысли на зимнюю паузу.

Впрочем, и такой игры с «Локомотивом» в этот вечер было достаточно. Вторая контратака шла левым для «Спартака» флангом. С мячом бежал Ханни, который почему-то не спешил подавать ни на Луиза Адриану, ни на Зе Луиша. Алжирец ждал, ждал, ждал… Казалось, он специально кого-то искал во вратарской. Тот, кого он ждал, наконец-то прибежал к воротам и головой откликнулся на передачу Ханни. Это был Денис Глушаков.

Не покидало ощущение, что команда таким способом еще раз попробовала ответить фан-трибуне. Точнее даже не «фанке», а отдельной ее части — ядру трибуны «В». Если в матче с «Рапидом» на оскорбления Глушакова свистом реагировали только с центральных секторов, то с «Локомотивом» недовольство зарядами про капитана проявляли и «коллеги» — те же активные болельщики, которые располагались слева, справа и сверху этого «ядра».

Мы следили внимательно: большинство праздновали гол Глушакова как обычно — ликовали. Сам полузащитник показывал: тише, ребята, тише. Кто-то из болельщиков даже пытался выкрикнуть фамилию капитана, когда диктор произносил автора гола, особенно в центре. Такое даже придумать было тяжело: Глушаков же забил свой первый гол «Локомотиву», и в такой вот ситуации. Когда-нибудь об этом снимут фильм.

«Бегун» снова сломал «Спартак»

«Локомотив» пару раз был близок к ответному голу. Как не забил Федор Смолов — загадка века. Он оказался с мячом прямо перед пустыми воротами. Но форвард сам такого подарка не ожидал, и пробил выше. Кроме него по воротам били и Крыховяк, и Алексей Миранчук, но после удара первого вытащил Ребров, а второй, как и Смолов, не попал в створ ворот.

Не забил «Локо», и «Спартак» его наказал. Это был вечер Ханни, который бегал от одного фланга на другой и там создавал остроту. На этот раз он пришел опять направо, снова отвоевал себе пространство и зряче навесил во вратарскую. На этот раз ответил тот, кто должен это делать — Луиз Адриану, направивший мяч в противоход Гильерме.

Но так красиво для «Спартака» матч никак не мог закончиться, это бы не соответствовало тому, что сейчас происходит вокруг клуба. Во втором тайме, как и с «Рапидом», на поле выскочил болельщик, только на этот раз до Глушакова он не добежал — его скрутили чуть-чуть раньше. Но, как и в игре с «Рапидом», этот момент стал переломным.

Нет, «Локомотив» насел на ворота «Спартака» сразу после перерыва, но до «бегуна» не сделал ничего, что претендовало бы на гол. А вот после — пожалуйста. Смолов получил мяч слева, убрал на замахе и Реброва, и Рассказова. Голу помешала только рука упавшего защитника. Рассказова удалили, Карасев указал на «точку». Но на радость фанатам «Спартака» Смолов пробил в штангу — в этом году пенальти у форварда явно не идут.