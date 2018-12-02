Глушаков забил, «Спартак» победил. Это перелом?

Говорят,
Всю осень
Как выяснилось вечером, Ещенко ничем не рисковал. На игру он заявлен не был. По официальной версии,
«Я не сторонник ротации», — говорил нам Кононов перед «Рапидом». В своем третьем матче он опять практически не сделал изменений, ограничившись заменой Ещенко. Также вышел на поле не игравший с «Рапидом»
Казалось, что «Локомотив» сделал ставку на начало матча. По крайней мере, первую атаку организовали именно железнодорожники, заработавшие угловой. Вот только ничего опасного из него извлечь не получилось, а «Спартак» организовал такую контратаку, которая была куда опаснее этого углового. Вот только Рассказов притормозил, подождал партнеров, а с ними вернулись и защитники. Единственное, что удалось достичь — слабенький удар Мельгарехо.
Если
Впрочем, и такой игры с «Локомотивом» в этот вечер было достаточно. Вторая контратака шла левым для «Спартака» флангом. С мячом бежал Ханни, который
Не покидало ощущение, что команда таким способом еще раз попробовала ответить
Мы следили внимательно: большинство праздновали гол Глушакова как обычно — ликовали. Сам полузащитник показывал: тише, ребята, тише.
«Локомотив» пару раз был близок к ответному голу. Как не забил Федор Смолов — загадка века. Он оказался с мячом прямо перед пустыми воротами. Но форвард сам такого подарка не ожидал, и пробил выше. Кроме него по воротам били и Крыховяк, и Алексей Миранчук, но после удара первого вытащил Ребров, а второй, как и Смолов, не попал в створ ворот.
Не забил «Локо», и «Спартак» его наказал. Это был вечер Ханни, который бегал от одного фланга на другой и там создавал остроту. На этот раз он пришел опять направо, снова отвоевал себе пространство и зряче навесил во вратарскую. На этот раз ответил тот, кто должен это делать — Луиз Адриану, направивший мяч в противоход Гильерме.
Но так красиво для «Спартака» матч никак не мог закончиться, это бы не соответствовало тому, что сейчас происходит вокруг клуба. Во втором тайме, как и с «Рапидом», на поле выскочил болельщик, только на этот раз до Глушакова он не добежал — его скрутили
Нет, «Локомотив» насел на ворота «Спартака» сразу после перерыва, но до «бегуна» не сделал ничего, что претендовало бы на гол. А вот после — пожалуйста. Смолов получил мяч слева, убрал на замахе и Реброва, и Рассказова. Голу помешала только рука упавшего защитника. Рассказова удалили, Карасев указал на «точку». Но на радость фанатам «Спартака» Смолов пробил в штангу — в этом году пенальти у форварда явно не идут.
Но «Локомотив»
|Олег Кононов
|Юрий Семин
|
|
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)