Болельщик рассказал, зачем выбежал на поле к Глушакову в матче с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

— Почему ты выбежал на поле?

— Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты.

— А что он тебе сказал?

— Чтобы со мной были помягче.

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— Как ты относишься к Глушакову?

— Хорошо.

— То есть ты его поддерживаешь?

— Да.

Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:1. Глушаков стал автором первого гола, забив на 6-й минуте.

Красно-белые, набрав 25 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «железнодорожники» (25) — 5-е.