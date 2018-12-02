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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщик рассказал, зачем выбежал на поле к Глушакову в матче с «Локомотивом»

Фанат московского «Спартака» Кирилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым рассказал, зачем выбежал на поле к полузащитнику красно-белых Денису Глушакову во время столичного дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

— Почему ты выбежал на поле?

— Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты.

— А что он тебе сказал?

— Чтобы со мной были помягче.

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— Как ты относишься к Глушакову?

— Хорошо.

— То есть ты его поддерживаешь?

— Да.

Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:1. Глушаков стал автором первого гола, забив на 6-й минуте.

Красно-белые, набрав 25 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «железнодорожники» (25) — 5-е.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» дома встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 8 декабря.

Спартак 2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
2.12.2018, 19:00 Зрители: 25006 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Семин
Голы
5′ Денис Глушаков (С. Ханни) 8
37′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
8 Джефферсон Фарфан (Д. Баринов, С. Кверквелия) 79′
Нереализованные пенальти
9 Ф. Смолов 69′
Составы
Артем Ребров 32
67′ Николай Рассказов 92
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
62′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
66′ Лоренсо Мельгарехо 25
Александр Ломовицкий 27
73′ Софьян Ханни 94
Марко Петкович 3
42′ Фернанду 11
Артем Тимофеев 40
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
33 Соломон Кверквелия 90+2′
8 Джефферсон Фарфан
7 Гжегож Крыховяк
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
14 Ведран Чорлука 62′ 45′
4 Мануэл Фернандеш
11 Антон Миранчук 77′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к) 46′ 14′
6 Дмитрий Баринов 58′
Статистика
1 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
4 Угловые 9
8 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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