Болельщик рассказал, зачем выбежал на поле к Глушакову в матче с «Локомотивом»
Фанат московского «Спартака» Кирилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым рассказал, зачем выбежал на поле к полузащитнику
Фанат московского «Спартака» Кирилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым рассказал, зачем выбежал на поле к полузащитнику
— Почему ты выбежал на поле?
— Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты.
— А что он тебе сказал?
— Чтобы со мной были помягче.
— Как ты относишься к Глушакову?
— Хорошо.
— То есть ты его поддерживаешь?
— Да.
Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:1. Глушаков стал автором первого гола, забив на 6-й минуте.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» дома встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 8 декабря.
|Олег Кононов
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)