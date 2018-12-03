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00:33 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Арсенал» сыграют в заключительном матче 16-го тура РПЛ

ТАСС, 3 декабря. Лидер чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» завершит программу 16-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) в понедельник гостевым матчем с тульским «Арсеналом».

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Источник: РИА "Новости"

Тур стартовал 30 ноября встречей в Казани, где местный «Рубин» и московское «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1. Днем позже ничейными исходами завершились матчи между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» (1:1), а также махачкалинским «Анжи» и «Уфой» (0:0). Встреча в Оренбурге между местной одноименной командой и самарскими «Крыльями Советов» была перенесена на более поздний срок из- за морозов. 2 декабря «Спартак» в московском дерби переиграл «Локомотив» (2:1), «Ростов» и ЦСКА голов не забили, а «Краснодар» переиграл екатеринбургский «Урал» (2:0).

Благодаря победе краснодарцы набрали 32 очка и приблизились к «Зениту» на расстояние двух очков. «Арсенал» имеет в активе 17 очков и располагается на 11-м месте.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 3.12.2018, 19:30
Арсенал Т
-Зенит-

Дзюба впервые сыграет в Туле после аренды в «Арсенал»

«Арсенал» после ухода Олега Кононова в «Спартак» возглавил Игорь Черевченко. В первой встрече под его руководством туляки на выезде разгромно проиграли «Краснодару» со счетом 0:3. Тремя днями позже «Арсенал» одержал гостевую победу в первом матче четвертьфинала Кубка России над «Оренбургом» со счетом 4:2. «Зенит» в четверг на своем поле переиграл «Копенгаген» в игре Лиги Европы (1:0) и обеспечил себе участие в плей-офф.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба впервые сыграет в Туле после аренды в «Арсенал» в прошлом сезоне. Форвард провел за местную команду 10 матчей, в которых забил 6 мячей и быстро стал любимцем болельщиков. В игре второго круга предыдущего чемпионата с «Зенитом» (3:3) Дзюба отметился голом и двумя голевыми передачами.

«Арсенал» и «Зенит» в чемпионатах России встречались между собой семь раз, туляки одержали одну победу при одной ничьей и пяти поражениях. В Туле петербуржцы не проигрывали ни разу. В матче первого круга «Зенит» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Олега Шатова, который пропустил встречу с «Копенгагеном» из-за повреждения и может не помочь команде в предстоящей игре.

Точно в составе гостей не сыграют полузащитники Кристиан Нобоа и Юрий Жирков, которые продолжают залечивать давние травмы. Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Луиш Нету. У хозяев по состоянию здоровья не сможет сыграть полузащитник Михаил Александров.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов из Москвы.

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