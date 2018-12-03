Почему про «весна-осень» надо поскорее забыть

Источник: Спорт-Экспресс

В нашем футболе часто пытаются найти простые ответы на сложные вопросы. Многим кажется, что стоит убрать лимит, и российские игроки начнут вагонами ехать в барселоны и манчестеры, а оставшиеся будут рубиться за зарплату среднего сантехника или завуча школы. А уж если вернемся обратно к «весна-осень» — глобальное потепление накроет Сибирь, и ноябрьские матчи будут проходить при «+10». Спешу огорчить — не будет ни того, ни другого.

Матчи в ноябре в чемпионате России — это данность. Кто-то может вспомнить, что в 1998 году смогли уложиться до 30 октября. Однако напомню, что в тот год Россия на чемпионат мира не поехала, а из легионеров отечественного чемпионата на мундиаль отправился только торпедовец Эгуавон. Надобность делать перерыв на время чемпионата мира отпала, и тридцать туров хорошо поместились в период с марта по октябрь.

Наша сборная крупные турниры не пропускает с 2012 года. Да и уровень легионеров подрос. Многие из играющих в чемпионате России иностранцев — футболисты сборных, в том числе тех, кто выступает на первенствах мира и Европы. И не только там. В 2007 году произошла уникальная, на мой взгляд, ситуация. В разгар чемпионата России лидирующий на тот момент ЦСКА покинул звездный дуэт форвардов Жо — Вагнер Лав. Нападающие уехали выступать за первую и юниорскую сборные Бразилии в Кубке Америки. Армейцы были вынуждены на время заменить бомбардиров неопытной молодежью. Как итог — пять матчей без забитых голов (один из них, по правде сказать, был со звездным дуэтом в составе) и потерянные очки, которых в итоге не хватило не только для золота, но и для попадания в Лигу чемпионов. Справедливо ли ставить одну из команд в заведомо проигрышную ситуацию? Риторический вопрос.

Перерыв летом в условиях, когда костяк ряда команд составляют игроки сборных, обязателен. Причем — на примере ЦСКА и Кубка Америки-2007 — не только в четные годы, когда проводятся чемпионаты мира и Европы. С уходом турнира на летний отпуск заканчивать раньше середины-конца ноября никак не получалось и до перехода на систему «осень-весна». И еще тогда, «при старом режиме» были и «-18» в Томске, и «-20» в Самаре, и «-24» в Екатеринбурге.

Потому что (вы не поверите!) мороз в марте и ноябре в Красноярске или Томске наступает независимо от того, по какой системе проходит чемпионат России — «осень-весна» или «весна-осень». Неделей позже, неделей раньше.

Нынешняя система разве что позволяет перенести встречу на весну — чем, кстати, разумно воспользовались в случае с матчем «Оренбург» — «Крылья Советов». Перенос этой встречи еще раз доказал, что нынешняя гибкая система чемпионата оставляет куда больше маневра при форс-мажоре. Другое дело, что до сих пор непонятно, почему руководство премьер-лиги не может действовать жестче при утверждении «климатического календаря», который бы учитывал погодные условия. Очевидно, что благоприятная обстановка для футболистов и зрителей на аренах «Краснодар» или «Санкт-Петербург» в ноябре более вероятна, нежели в Красноярске и Оренбурге. Да, командам из «холодных» городов придется смириться с несколькими матчами подряд на выезде под конец года и с большим количеством домашних встреч в начале чемпионата. Допускаю, что не все это примут с большим энтузиазмом. Но кажется, что это то малое зло, которое можно принять в сравнении с тем экстремальным спортом (футболом я это называть не хочу), что мы могли наблюдать недавно в Красноярске. Почему УЕФА принимает во внимание погодный фактор, обязывая российские клубы проводить последние матчи года в еврокубках на выезде, а родное руководство нет?

Кстати, о Лиге Европы и Лиге чемпионов под конец года.

После того, как календарь чемпионата «растянули» до конца ноября-начала декабря, процент побед российских клубов в декабрьских матчах еврокубков вырос почти в два раза.

Оно и понятно — футболистам в игровом тонусе такие матчи даются проще, нежели после длительного простоя. Конечно, читатель справедливо может сказать, что это проблемы исключительно сильных клубов, тех, кто играет в еврокубках и кто имеет в распоряжении игроков сборных. Большинство других команд из-за них страдать не должны. Замечу, однако, что главным показателем успешности клубного футбола являются международные выступления. Не будет побед там — рано или поздно по цепочке убьется и футбол в регионах.

Представители клубов «Ахмат» и «Енисей» уже подтвердили, что не смогли ранее договориться между собой об обмене кругами. Одни не хотели играть пять выездных матчей в конце года, другие не желали проводить три игры вне дома на старте. Морозный трэш в Красноярске не стал следствием системы «осень-весна» или тамошней погоды. Вся эта ситуация стала возможна только из-за нежелания изменить ситуацию при составлении календаря перед началом чемпионата с одной стороны, а так же договориться между собой — с другой. Уже давно складывается ощущение, что многие просто забыли, во что они играют и для кого. И система «осень-весна» в этом точно не виновата.