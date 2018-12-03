Забьет ли Дзюба «Арсеналу», из которого попал на ЧМ-2018?
В понедельник 16-й тур РПЛ завершится матчем тульского «Арсенала» и «Зенита».
В понедельник 16-й тур РПЛ завершится матчем тульского «Арсенала» и «Зенита».
3 декабря. Тула. Стадион «Арсенал».19.30 (Матч Премьер)
«Арсенал»: Александров (травм.)
«Зенит»: Лодыгин, Нобоа, Смольников (все — травм.)
Судья: Еськов (Москва).
Последние три матча «Арсенала» (11-е место в чемпионате)
09.11. Чемпионат России. «Анжи», 2:0 (д)
25.11. Чемпионат России. «Краснодар», 0:3 (г)
28.11. Кубок России. «Оренбург», 4:2 (г).
Последние три матча «Зенита» (1-е место в чемпионате)
11.11. Чемпионат России. ЦСКА, 0:2 (г)
25.11. Чемпионат России. «Ростов», 2:0 (д)
29.11. Лига Европы. «Копенгаген», 1:0 (д).
— 5 мячей за игру составляет средняя результативность противостояния «Зенита» и «Арсенала» в Туле. В 2014 и 2016 годах
— 149 гостевых побед одержал в высшем российском дивизионе «Зенит» (+149=106−109, мячи 523−422). Чаще на выезде выигрывали только три клуба — ЦСКА (183), «Спартак» (181) и «Локомотив» (167).
— Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет на поле против команды, из которого был вызван в сборную России для участия на чемпионате мира 2018 года. Форвард выступал за «Арсенал» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18, проведя 10 матчей и забив шесть мячей.
Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака» и «Сатурна»:
— 0:1. Нравилось, как играл «Арсенал» при Олеге Кононове. Не знаю, как все поменяется с новым тренером, но в этот раз выиграет «Зенит». У него просто более классный состав.