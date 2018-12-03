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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» подтвердил информацию о смерти полузащитника Ломакина

В московском «Локомотиве» подтвердили появившуюся ранее информацию о смерти полузащитника Алексея Ломакина, являющегося воспитанником клуба.

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«Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».

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Ранее стало известно, что мать 18-летнего футболиста заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын «иногда употребляет медицинский препарат “Тропикамид”, от которого поведение его становится неадекватным».

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