«Локомотив» подтвердил гибель игрока молодежной команды Ломакина
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин погиб в Москве в возрасте 18 лет, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин погиб в Москве в возрасте 18 лет, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Отмечается, что подробности трагедии выясняются.
«“Локомотив” шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении клуба.