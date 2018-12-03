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16:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» подтвердил гибель игрока молодежной команды Ломакина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин погиб в Москве в возрасте 18 лет, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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Отмечается, что подробности трагедии выясняются.

«“Локомотив” шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении клуба.

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