«Арсенал» — «Зенит»: Паредес и Дзюба сыграют за гостей с первых минут
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита» на матч 16-го тура Российской
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита» на матч 16-го тура Российской
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Нету, Маммана, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.