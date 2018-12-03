Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла0
Александрия1
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Зенит»: Паредес и Дзюба сыграют за гостей с первых минут

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится на стадионе «Арсенал» в Туле.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Нету, Маммана, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео с места гибели игрока "Локомотива"!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Почему золото «Краснодара» пойдет на пользу российскому футболу
Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги наций по футболу
Черчесов: Анри признался мне, что рассчитывает на Головина
Панарин: Пусть мою зарплату в Коркино баннером нарисуют
У игрока «Спартака» — подозрение на разрыв крестообразных связок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь