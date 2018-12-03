10 причин, почему золото «Краснодара» пошло бы на пользу российскому футболу
Обозреватель «СЭ» признается в симпатиях к краснодарскому клубу и называет причины, по которым желает ему выиграть чемпионат России.
Обозреватель «СЭ» признается в симпатиях к краснодарскому клубу и называет причины, по которым желает ему выиграть чемпионат России.
1. Самая поставленная и зрелищная игра. Стремление всегда играть в мяч, а не против мяча, получать удовольствие самим и дарить его зрителям. А главное — не только стремление, но и умение. Причем возведенное в ранг философии, озвученной еще в первой половине 2010-х Сергеем Галицким. Ее начал реализовывать Олег Кононов, а при Мураде Мусаеве она получила новое развитие. Посмотрите гол Шапи в матче с «Уралом» — вот наглядная тому иллюстрация. А еще посмакуйте ответный мяч Перейры «Севилье» в домашней встрече. Вот он — «Краснодар» как он есть! Ни одна команда в стране таким отточенным стилем на сегодня похвастать не в состоянии.
2. Волевые победы и
Когда же соперник пропускать не желает и даже забивает первым, включается воля и любимый счет «быков» — 2:1 с победным голом в последней 10-минутке. Так в этом сезоне были обыграны «Урал» на выезде (победный мяч — Мамаев), «Локомотив» (Сулейманов), «Севилья» (Окриашвили), ЦСКА (Классон), «Стандард» (Вандерсон), «Акхисар» (Ари; правда, там «быки» забили два мяча быстрее), на Кубок России (Игнатьев на 111-й). 7 волевых побед за полсезона. Эти парни держат удар!
3. Никаких скандалов (кроме Павла Мамаева, но с клубом и футболом это никак не связано).
4. Суперстадион, построенный на деньги владельца клуба без участия государства. К тому же — с приличной посещаемостью для команды, которая была основана 10 лет назад, и созданный вокруг него чудесный парк. Сегодня «быки» с 23 941 зрителями занимают по средней домашней посещаемости четвертое место в РПЛ, уступая лишь «Зениту», «Спартаку» и «Ростову» и с отрывом опережая идущий пятым ЦСКА. Вдумайтесь — этой команды 11 лет назад еще не было в природе!
5. Частный клуб без намёка на бюджетное финансирование и поддержку государственных корпораций. Это само по себе хорошо, но замечательно еще и тем, что в клубе дорожат каждым рублем, и никто не может ставить себе задачу хозяйские деньги разворовать. Успешна или нет селекция в тот или иной момент — вопрос другой, но невозможно представить, что в таком клубе
6. Великолепная, только начавшая давать отдачу академия — вот и в воскресенье «Уралу» мячи забили её воспитанники
7. Не мнящие себя решалами болельщики, которые за, а не против. И этот процесс жестко контролируется лично Сергеем Галицким, который не согласен с тем, что его фанаты будут как все, потому что, мол, жизнь такая. Более того, приезжие болельщики (то есть «такие, как все») ведут себя на «Арене Краснодар» приличнее, чем где бы то ни было, потому что у них с хозяевами джентльменское соглашение: если они не матерятся и не хулиганят, то получают право сходить на гостевой матч с «Краснодаром» бесплатно.
8. Свой молодой тренер Мурад Мусаев, выращенный в недрах клуба и оказавшийся способным быстро преодолеть последствия, казалось, фатальной потери ключевого футболиста — Мамаева. По качеству позиционной игры, что в современном футболе крайне редко и весьма сложно, «Краснодар» сегодня — безусловно, лучше всех в России. Понятно, что неопытному Мусаеву еще через многое предстоит пройти, но, на мой взгляд, очевидно: его реальная работа гораздо выше его раскрученности. Что же касается Галицкого, то он никогда не принимает напрашивающихся решений по главному тренеру. У него своя логика, и хотя срабатывает она (случай Шалимова) не всегда, наблюдать за его шагами всегда безумно интересно.
9. Сам владелец «Краснодара», который смотрит почти каждую тренировку и бывает на всех матчах не то что «Краснодара» и «Краснодара-2», но и юношеских команд своего клуба. А ещё и дорожит его честью — почему Галицкий и не хочет больше слышать о сидельце «Бутырки», даже если того освободят. Даже не трехэтажный, а
10. Не припоминаю, чтобы вокруг «быков» ходили нехорошие слухи, связанные с судейством. Напротив, гораздо больше разговоров вокруг арбитража матчей против них. Логично, что именно Галицкий (наряду с Юрием Семиным) — главный и наиболее последовательный пропагандист скорейшего введения ВАР в России. Более того, на «Арене Краснодар» эта система с начала сезона уже установлена — просто действует в режиме оффлайн. Работай она официально уже сейчас — безумное решение судьи Сергея Иванова в матче с «Уралом», когда 100-процентный пенальти на Куэве был принят за симуляцию, не имело бы ни одного шанса на жизнь.
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В общем, «Краснодар» — самый здоровый клуб России во всех отношениях. Самый последовательный и прозрачный. Будет справедливо, если однажды он придёт к вершине. И чем быстрее — тем, считаю, это будет полезнее для всего нашего футбола.
Почему говорю именно о золоте, а допустим, не о прямом попадании в Лигу чемпионов, которое тоже стало бы хорошим спортивным результатом для «быков»? Потому что на серебро обратил бы большое внимание только сам «Краснодар». А чемпионство — это в
какой-томере ориентир для всех.
И когда
Особое мнение
Игорь Рабинер.