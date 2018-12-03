10 причин, почему золото «Краснодара» пошло бы на пользу российскому футболу

1. Самая поставленная и зрелищная игра. Стремление всегда играть в мяч, а не против мяча, получать удовольствие самим и дарить его зрителям. А главное — не только стремление, но и умение. Причем возведенное в ранг философии, озвученной еще в первой половине 2010-х Сергеем Галицким. Ее начал реализовывать Олег Кононов, а при Мураде Мусаеве она получила новое развитие. Посмотрите гол Шапи в матче с «Уралом» — вот наглядная тому иллюстрация. А еще посмакуйте ответный мяч Перейры «Севилье» в домашней встрече. Вот он — «Краснодар» как он есть! Ни одна команда в стране таким отточенным стилем на сегодня похвастать не в состоянии.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/4 финала, 5.12.2018, 19:30 Краснодар - Ростов -

2. Волевые победы и красавцы-голы, поставленные на поток. Рабона от Мамаева и через себя — причем уже второй раз — от Окриашвили. Забивать — так с музыкой! «Краснодар» одержал больше всех крупных побед в этом сезоне (уже пять), и имел все шансы в последнем матче с «Уралом» сделать это еще раз. С 30 голами «быки» с отрывом занимают первое место по забитым мячам и на шесть опережают «Зенит» — ближайшего преследователя по этому показателю. А третье-четвертое делят ЦСКА и «Локомотив» — по 21.

Когда же соперник пропускать не желает и даже забивает первым, включается воля и любимый счет «быков» — 2:1 с победным голом в последней 10-минутке. Так в этом сезоне были обыграны «Урал» на выезде (победный мяч — Мамаев), «Локомотив» (Сулейманов), «Севилья» (Окриашвили), ЦСКА (Классон), «Стандард» (Вандерсон), «Акхисар» (Ари; правда, там «быки» забили два мяча быстрее), на Кубок России (Игнатьев на 111-й). 7 волевых побед за полсезона. Эти парни держат удар!

3. Никаких скандалов (кроме Павла Мамаева, но с клубом и футболом это никак не связано). Кто-то скажет, что вокруг «Краснодара» просто слишком мало ажиотажа по сравнению со «Спартаком» или «Зенитом». Но иногда кажется, что чем тише — тем для поступательного развития клуба лучше.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/abbbe7b0-63e1-4d8c-8734-ae2b5818c0e8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1244469" target="_blank">Горячие снимки арестанта Мамаева попали в Сеть</a> Во время загрузки произошла ошибка.

4. Суперстадион, построенный на деньги владельца клуба без участия государства. К тому же — с приличной посещаемостью для команды, которая была основана 10 лет назад, и созданный вокруг него чудесный парк. Сегодня «быки» с 23 941 зрителями занимают по средней домашней посещаемости четвертое место в РПЛ, уступая лишь «Зениту», «Спартаку» и «Ростову» и с отрывом опережая идущий пятым ЦСКА. Вдумайтесь — этой команды 11 лет назад еще не было в природе!

5. Частный клуб без намёка на бюджетное финансирование и поддержку государственных корпораций. Это само по себе хорошо, но замечательно еще и тем, что в клубе дорожат каждым рублем, и никто не может ставить себе задачу хозяйские деньги разворовать. Успешна или нет селекция в тот или иной момент — вопрос другой, но невозможно представить, что в таком клубе кто-то работает на свой карман. Если же такой отщепенец и появляется, то его быстро вычисляют и вышвыривают.

6. Великолепная, только начавшая давать отдачу академия — вот и в воскресенье «Уралу» мячи забили её воспитанники Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. 18-летний (!) Шапи с 5 мячами в 8 матчах — на 4-м месте в списке снайперов РПЛ, у 19-летнего Игнатьева — 3 гола. Дальше таких парней будет только больше. Причем выращиваются они в академии для своего клуба, а не на продажу, к которой «Краснодар» прибегает крайне редко. И к ним не относятся по остаточному принципу.

7. Не мнящие себя решалами болельщики, которые за, а не против. И этот процесс жестко контролируется лично Сергеем Галицким, который не согласен с тем, что его фанаты будут как все, потому что, мол, жизнь такая. Более того, приезжие болельщики (то есть «такие, как все») ведут себя на «Арене Краснодар» приличнее, чем где бы то ни было, потому что у них с хозяевами джентльменское соглашение: если они не матерятся и не хулиганят, то получают право сходить на гостевой матч с «Краснодаром» бесплатно. Ноу-хау Галицкого работает почти безукоризненно!

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/432b235f-acd3-4c1d-93d0-922c4aa3d7b5" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/972006" target="_blank">Лучшая арена России: стадион ФК «Краснодар» открыли товарищеским матчем</a> Во время загрузки произошла ошибка.

8. Свой молодой тренер Мурад Мусаев, выращенный в недрах клуба и оказавшийся способным быстро преодолеть последствия, казалось, фатальной потери ключевого футболиста — Мамаева. По качеству позиционной игры, что в современном футболе крайне редко и весьма сложно, «Краснодар» сегодня — безусловно, лучше всех в России. Понятно, что неопытному Мусаеву еще через многое предстоит пройти, но, на мой взгляд, очевидно: его реальная работа гораздо выше его раскрученности. Что же касается Галицкого, то он никогда не принимает напрашивающихся решений по главному тренеру. У него своя логика, и хотя срабатывает она (случай Шалимова) не всегда, наблюдать за его шагами всегда безумно интересно.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 13.12.2018, 20:55 Севилья - Краснодар -

9. Сам владелец «Краснодара», который смотрит почти каждую тренировку и бывает на всех матчах не то что «Краснодара» и «Краснодара-2», но и юношеских команд своего клуба. А ещё и дорожит его честью — почему Галицкий и не хочет больше слышать о сидельце «Бутырки», даже если того освободят. Даже не трехэтажный, а какой-то небоскребный мат отца Мамаева в адрес «Краснодара», который слышала вся страна, — самая высокая похвала клубу и его президенту.

10. Не припоминаю, чтобы вокруг «быков» ходили нехорошие слухи, связанные с судейством. Напротив, гораздо больше разговоров вокруг арбитража матчей против них. Логично, что именно Галицкий (наряду с Юрием Семиным) — главный и наиболее последовательный пропагандист скорейшего введения ВАР в России. Более того, на «Арене Краснодар» эта система с начала сезона уже установлена — просто действует в режиме оффлайн. Работай она официально уже сейчас — безумное решение судьи Сергея Иванова в матче с «Уралом», когда 100-процентный пенальти на Куэве был принят за симуляцию, не имело бы ни одного шанса на жизнь.

***

В общем, «Краснодар» — самый здоровый клуб России во всех отношениях. Самый последовательный и прозрачный. Будет справедливо, если однажды он придёт к вершине. И чем быстрее — тем, считаю, это будет полезнее для всего нашего футбола.

Почему говорю именно о золоте, а допустим, не о прямом попадании в Лигу чемпионов, которое тоже стало бы хорошим спортивным результатом для «быков»? Потому что на серебро обратил бы большое внимание только сам «Краснодар». А чемпионство — это в какой-то мере ориентир для всех.

И когда что-то выигрывает клуб с внятной, логичной и «футбольной» философией, это хоть кого-то заставить задуматься, что надо — вот так. А не жить типичной для нашей периферии жизнью — «пилить» бюджетные деньги с агентами и играть перед пятью тысячами в «автобус» на раздолбанном муниципальном стадионе советских времен. ​.