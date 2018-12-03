«Арсенал» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Эванс Кангва (6-я, 75-я минуты), Резиуан Мирзов (38) и Зелимхан Бакаев (77). У проигравших отличились Далер Кузяев (21) и Эрнани (57).

«Зенит» проиграл четвертый матч в нынешнем сезоне первенства России, причем все поражения команда потерпела в выездных встречах. «Арсенал» одержал вторую победу подряд со счетом 4:2, 28 ноября команда из Тулы в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России в гостях оказалась сильнее «Оренбурга».

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 34 очка и на два очка опережая идущего вторым «Краснодар». «Арсенал» с 20 очками идет 10-м.