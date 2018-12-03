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21:43 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 декабря. Тульский «Арсенал» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 4:2 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Эванс Кангва (6-я, 75-я минуты), Резиуан Мирзов (38) и Зелимхан Бакаев (77). У проигравших отличились Далер Кузяев (21) и Эрнани (57).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 9.12.2018, 19:00
Зенит
-Рубин-

«Зенит» проиграл четвертый матч в нынешнем сезоне первенства России, причем все поражения команда потерпела в выездных встречах. «Арсенал» одержал вторую победу подряд со счетом 4:2, 28 ноября команда из Тулы в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России в гостях оказалась сильнее «Оренбурга».

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 34 очка и на два очка опережая идущего вторым «Краснодар». «Арсенал» с 20 очками идет 10-м.

В следующем туре «Зенит» 9 декабря примет казанский «Рубин», «Арсенал» 10 декабря в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Арсенал Т 4:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
3.12.2018, 19:30 Зрители: 10658 основной раунд: 16-й тур Арсенал
Главные тренеры
Игорь Черевченко Сергей Семак
Голы
6′ Эванс Кангва 10
38′ Резиуан Мирзов (С. Ткачев) 19
74′ Эванс Кангва 10
78′ Зелимхан Бакаев (А. Кадири) 78
14 Далер Кузяев (Эрнани, А. Ерохин) 21′
33 Эрнани (С. Дриусси) 57′
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
21′ Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
41′ Резиуан Мирзов 19
Сергей Ткачев 11
Абдул Кадири 5
Георгий Костадинов 70
83′ Зелимхан Бакаев 78
Игорь Горбатенко 23
90′ Эванс Кангва 10
Огнен Ожегович 45
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков (к) 86′
6 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев 53′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин
33 Эрнани
22 Артем Дзюба 71′
23 Миха Мевля 79′
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 84′
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес 73′ 41′
19 Игорь Смольников
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
13 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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