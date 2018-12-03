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21:54 (мск), источник: Sport24

«Зенит» вынесли в Туле. «Арсенал» отгрузил лидеру четыре

Полный провал Питера.

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Источник: arsenaltula.ru

Сергей Семак выставил вот этих парней рубиться с «Арсеналом». Разумеется, без бывалого туляка Артема Дзюбы не обошлось.

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А вот и состав «Арсенала» на игру. Без Дзюбы, зато с Комбаровым. Тоже неплохо.

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Температура во время игры доходила до минус 10. Суровый русский футбол, в котором Питер был хуже Тулы. Может, «Зенит» просто забыл правильно поесть перед матчем?

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А вот туляки точно покушали как следует. Так хорошо, что уже на 6-й минуте открыли счет. Ткачев не заметил обороны «Зенита» (а было что замечать?), убежал один на один, забить не успел, но Кангва занес мяч в сетку. Или не занес? Тут есть вопросы у Лунева. И не только у него. Спорный, но гол — 1:0.

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«Зенит» вроде бы пришел в себя, забронировал чужую половину поля, но скорее коллекционировал ошибки, чем удачные действия. Впрочем, Эрнани и Кузяев уже на 21-й сочинили качественную ответку — прострел и удар в касание. Вот вам и ничья. Но Тула все равно ушла на перерыв в статусе побеждающей команды. Мирзов шикарно разобрался в эпизоде и завинтил мяч в нижний. Смачная погода, смачная игра в Туле.

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Оборона «Зенита» и во втором тайме регулярно включала режим самоуничтожения. У Кангва и Ко постоянно были километры свободного пространства. С такой защитой и в плюсовую погоду «Зенит» получил бы кучу голов. Возможно, даже больше, чем четыре.

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Но для начала Питер отыгрался — Эрнани снова оказался исключительно полезен в атаке. На этот раз бразилец забил сам — 2:2. Голевая у аргентинца Дриусси. Южноамериканцы отжигают в холодной Туле.

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Только вот оборона продолжала устраивать шоу. На 74-й минуте Мевля отдал прекрасную голевую — но не партнеру по команде, а Кангва. И почти сразу же питерские защитники смотрели с VIP-мест, как Бакаев с ними же и разбирается. Да и с Луневым тоже. «Арсенал» забил дважды за три минуты, всего четыре, и вполне по делу победил. Один из самых неудачных матчей «Зенита» в сезоне.

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Чему очень рады в «Краснодаре». Теперь команда Галицкого отстает от Питера всего на два очка. Чемпионская интрига — это всегда круто.

Арсенал Т 4:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
3.12.2018, 19:30 Зрители: 10658 основной раунд: 16-й тур Арсенал
Главные тренеры
Игорь Черевченко Сергей Семак
Голы
6′ Эванс Кангва 10
38′ Резиуан Мирзов (С. Ткачев) 19
74′ Эванс Кангва 10
78′ Зелимхан Бакаев (А. Кадири) 78
14 Далер Кузяев (Эрнани, А. Ерохин) 21′
33 Эрнани (С. Дриусси) 57′
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
21′ Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
41′ Резиуан Мирзов 19
Сергей Ткачев 11
Абдул Кадири 5
Георгий Костадинов 70
83′ Зелимхан Бакаев 78
Игорь Горбатенко 23
90′ Эванс Кангва 10
Огнен Ожегович 45
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков (к) 86′
6 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев 53′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин
33 Эрнани
22 Артем Дзюба 71′
23 Миха Мевля 79′
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 84′
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес 73′ 41′
19 Игорь Смольников
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
13 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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