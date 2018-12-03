«Зенит» вынесли в Туле. «Арсенал» отгрузил лидеру четыре

Источник: arsenaltula.ru

Сергей Семак выставил вот этих парней рубиться с «Арсеналом». Разумеется, без бывалого туляка Артема Дзюбы не обошлось.

А вот и состав «Арсенала» на игру. Без Дзюбы, зато с Комбаровым. Тоже неплохо.

Температура во время игры доходила до минус 10. Суровый русский футбол, в котором Питер был хуже Тулы. Может, «Зенит» просто забыл правильно поесть перед матчем?

А вот туляки точно покушали как следует. Так хорошо, что уже на 6-й минуте открыли счет. Ткачев не заметил обороны «Зенита» (а было что замечать?), убежал один на один, забить не успел, но Кангва занес мяч в сетку. Или не занес? Тут есть вопросы у Лунева. И не только у него. Спорный, но гол — 1:0.

«Зенит» вроде бы пришел в себя, забронировал чужую половину поля, но скорее коллекционировал ошибки, чем удачные действия. Впрочем, Эрнани и Кузяев уже на 21-й сочинили качественную ответку — прострел и удар в касание. Вот вам и ничья. Но Тула все равно ушла на перерыв в статусе побеждающей команды. Мирзов шикарно разобрался в эпизоде и завинтил мяч в нижний. Смачная погода, смачная игра в Туле.

Оборона «Зенита» и во втором тайме регулярно включала режим самоуничтожения. У Кангва и Ко постоянно были километры свободного пространства. С такой защитой и в плюсовую погоду «Зенит» получил бы кучу голов. Возможно, даже больше, чем четыре.

Но для начала Питер отыгрался — Эрнани снова оказался исключительно полезен в атаке. На этот раз бразилец забил сам — 2:2. Голевая у аргентинца Дриусси. Южноамериканцы отжигают в холодной Туле.

Только вот оборона продолжала устраивать шоу. На 74-й минуте Мевля отдал прекрасную голевую — но не партнеру по команде, а Кангва. И почти сразу же питерские защитники смотрели с VIP-мест, как Бакаев с ними же и разбирается. Да и с Луневым тоже. «Арсенал» забил дважды за три минуты, всего четыре, и вполне по делу победил. Один из самых неудачных матчей «Зенита» в сезоне.