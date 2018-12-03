«Зенит» вынесли в Туле. «Арсенал» отгрузил лидеру четыре
Полный провал Питера.
Полный провал Питера.
Сергей Семак выставил вот этих парней рубиться с «Арсеналом». Разумеется, без бывалого туляка Артема Дзюбы не обошлось.
А вот и состав «Арсенала» на игру. Без Дзюбы, зато с Комбаровым. Тоже неплохо.
Температура во время игры доходила до минус 10. Суровый русский футбол, в котором Питер был хуже Тулы. Может, «Зенит» просто забыл правильно поесть перед матчем?
А вот туляки точно покушали как следует. Так хорошо, что уже на 6-й минуте открыли счет. Ткачев не заметил обороны «Зенита» (а было что замечать?), убежал один на один, забить не успел, но Кангва занес мяч в сетку. Или не занес? Тут есть вопросы у Лунева. И не только у него. Спорный, но гол — 1:0.
«Зенит» вроде бы пришел в себя, забронировал чужую половину поля, но скорее коллекционировал ошибки, чем удачные действия. Впрочем, Эрнани и Кузяев уже на 21-й сочинили качественную ответку — прострел и удар в касание. Вот вам и ничья. Но Тула все равно ушла на перерыв в статусе побеждающей команды. Мирзов шикарно разобрался в эпизоде и завинтил мяч в нижний. Смачная погода, смачная игра в Туле.
Оборона «Зенита» и во втором тайме регулярно включала режим самоуничтожения. У Кангва и Ко постоянно были километры свободного пространства. С такой защитой и в плюсовую погоду «Зенит» получил бы кучу голов. Возможно, даже больше, чем четыре.
Но для начала Питер отыгрался — Эрнани снова оказался исключительно полезен в атаке. На этот раз бразилец забил сам — 2:2. Голевая у аргентинца Дриусси. Южноамериканцы отжигают в холодной Туле.
Только вот оборона продолжала устраивать шоу. На 74-й минуте Мевля отдал прекрасную голевую — но не партнеру по команде, а Кангва. И почти сразу же питерские защитники смотрели с
Чему очень рады в «Краснодаре». Теперь команда Галицкого отстает от Питера всего на два очка. Чемпионская интрига — это всегда круто.
|Игорь Черевченко
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)