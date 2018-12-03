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22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Поражение «Зенита» вызвано ошибками, третий пропущенный мяч обескуражил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 16-го тура с тульским «Арсеналом» (2:4).

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Источник: РИА "Новости"

«Поражение вызвано ошибками. Мы очень плохо сыграли в обороне, и приходилось всё время отыгрываться. Когда казалось, что игру выравняли и сможем додавить соперника, ошибка повлияла очень серьёзно. Третий пропущенный мяч чуть-чуть обескуражил. Догоняли-догоняли, вроде догнали, а тут обидная ошибка, которая позволила сопернику выйти вперёд. По сути, всё для «Арсенала» складывалось удачно, они играли в свою игру за счёт быстрых, техничных игроков, которые могли обыгрывать один в один. Когда команда пропускает четыре мяча, сложно говорить о качестве игры в обороне.

Конечно, мы готовились к быстрым атакам «Арсенала». Знали, что сильные качества команды — это как раз игра в быстрых атаках, плюс игра один в один. Но готовиться — это одно, а играть — совсем другое. Думаю, дело не в проигранных единоборствах. Дело в том, что мы теряли мячи и не совсем правильно играли при обороне, особенно в быстрых атаках. Это и предрешило исход. Ну и наши ошибки. В футбол играют люди, и ошибки случаются.

Замена Паредеса? У него уже была жёлтая карточка. Естественно, когда игра идёт на встречных курсах, вероятность сфолить возрастает. Поэтому мы хотели убыстрить игру за счёт выхода на фланг Смольникова и сбалансировать игру в центре, выдвинув туда Кузяева.

Конечно, нам нужна передышка. Нужен полноценный отдых для игроков, которые не смогли полноценно отдохнуть летом и перезарядиться. Но у нас ещё впереди одна игра с «Рубином», будем сейчас готовиться к ней", — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Арсенал Т 4:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
3.12.2018, 19:30 Зрители: 10658 основной раунд: 16-й тур Арсенал
Главные тренеры
Игорь Черевченко Сергей Семак
Голы
6′ Эванс Кангва 10
38′ Резиуан Мирзов (С. Ткачев) 19
74′ Эванс Кангва 10
78′ Зелимхан Бакаев (А. Кадири) 78
14 Далер Кузяев (Эрнани, А. Ерохин) 21′
33 Эрнани (С. Дриусси) 57′
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
21′ Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
41′ Резиуан Мирзов 19
Сергей Ткачев 11
Абдул Кадири 5
Георгий Костадинов 70
83′ Зелимхан Бакаев 78
Игорь Горбатенко 23
90′ Эванс Кангва 10
Огнен Ожегович 45
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков (к) 86′
6 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев 53′
20 Роберт Мак
21 Александр Ерохин
33 Эрнани
22 Артем Дзюба 71′
23 Миха Мевля 79′
29 Антон Заболотный
11 Себастьян Дриусси 84′
10 Клаудио Маркизио
5 Леандро Паредес 73′ 41′
19 Игорь Смольников
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
13 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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