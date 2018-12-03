Семак: Поражение «Зенита» вызвано ошибками, третий пропущенный мяч обескуражил

Источник: РИА "Новости"

«Поражение вызвано ошибками. Мы очень плохо сыграли в обороне, и приходилось всё время отыгрываться. Когда казалось, что игру выравняли и сможем додавить соперника, ошибка повлияла очень серьёзно. Третий пропущенный мяч чуть-чуть обескуражил. Догоняли-догоняли, вроде догнали, а тут обидная ошибка, которая позволила сопернику выйти вперёд. По сути, всё для «Арсенала» складывалось удачно, они играли в свою игру за счёт быстрых, техничных игроков, которые могли обыгрывать один в один. Когда команда пропускает четыре мяча, сложно говорить о качестве игры в обороне.

Конечно, мы готовились к быстрым атакам «Арсенала». Знали, что сильные качества команды — это как раз игра в быстрых атаках, плюс игра один в один. Но готовиться — это одно, а играть — совсем другое. Думаю, дело не в проигранных единоборствах. Дело в том, что мы теряли мячи и не совсем правильно играли при обороне, особенно в быстрых атаках. Это и предрешило исход. Ну и наши ошибки. В футбол играют люди, и ошибки случаются.

Замена Паредеса? У него уже была жёлтая карточка. Естественно, когда игра идёт на встречных курсах, вероятность сфолить возрастает. Поэтому мы хотели убыстрить игру за счёт выхода на фланг Смольникова и сбалансировать игру в центре, выдвинув туда Кузяева.