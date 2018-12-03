Комбаров рассказал об установке Кононова на матч с «Локо»

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

— Мы выполнили требования тренера, — сказал Комбаров в эфире канала «Матч Премьер». — Была установка — решать игру в первом тайме, забивать три гола. Это скорее мотивационная вещь. Мы забили два в первом тайме, провели его очень хорошо. Такая установка не была связана с поражением от «Рапида». Дерби — это дерби, настраиваться дополнительно на него не надо.

Концовка матча? Хорошо, что Смолов не забил пенальти, а мы отстояли счет. В голове сидело, что мы часто пропускаем со стандартов и в концовке. У них был навал: много стандартов, много угловых. Мы старались друг друга подбадривать в жесткой форме, что нужно четко действовать.