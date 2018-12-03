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3 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Комбаров рассказал об установке Кононова на матч с «Локо»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что тренерский штаб красно-белых перед матчем 16-го тура премьер-лиги против «Локомотива» (2:1) дал установку забить три гола в первом тайме.

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— Мы выполнили требования тренера, — сказал Комбаров в эфире канала «Матч Премьер». — Была установка — решать игру в первом тайме, забивать три гола. Это скорее мотивационная вещь. Мы забили два в первом тайме, провели его очень хорошо. Такая установка не была связана с поражением от «Рапида». Дерби — это дерби, настраиваться дополнительно на него не надо.

Концовка матча? Хорошо, что Смолов не забил пенальти, а мы отстояли счет. В голове сидело, что мы часто пропускаем со стандартов и в концовке. У них был навал: много стандартов, много угловых. Мы старались друг друга подбадривать в жесткой форме, что нужно четко действовать.

«Спартак» занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

Московский «Спартак» впервые за два года сумел победить «Локомотив»
Во время загрузки произошла ошибка.
3 декабря© Ньюстюб
Спартак 2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
2.12.2018, 19:00 Зрители: 25006 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Семин
Голы
5′ Денис Глушаков (С. Ханни) 8
37′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
8 Джефферсон Фарфан (Д. Баринов, С. Кверквелия) 79′
Нереализованные пенальти
9 Ф. Смолов 69′
Составы
Артем Ребров 32
67′ Николай Рассказов 92
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
62′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
66′ Лоренсо Мельгарехо 25
Александр Ломовицкий 27
73′ Софьян Ханни 94
Марко Петкович 3
42′ Фернанду 11
Артем Тимофеев 40
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
33 Соломон Кверквелия 90+2′
8 Джефферсон Фарфан
7 Гжегож Крыховяк
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
14 Ведран Чорлука 62′ 45′
4 Мануэл Фернандеш
11 Антон Миранчук 77′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к) 45′ 14′
6 Дмитрий Баринов 58′
Статистика
1 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
4 Угловые 9
8 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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