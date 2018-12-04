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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Акинфеев: Знаю каждую кричалку фанатов «Спартака» о себе, любимую называть не стану

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с полузащитником «Спартака» Александром Самедовым. 32-летний российский вратарь признался, что знает многие кричалки фанатов красно-белых о себе.

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Источник: Агентство «Москва»

— Еще со сборной начали дружить с Самедовым, он поздравил меня с 300-м сухим матчем, — заявил Акинфеев в передаче «Вечерний Ургант». — Я поздравил его с победой в матче 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1), только он мне так и не ответил.

Кричалки фанатов «Спартака»? Знаю каждую кричалку о себе, любимую не стану называть. Думаю, что голкипер «Спартака» тоже в курсе речевок фанатов ЦСКА.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл в 21 матче во всех турнирах и пропустил 13 голов.

Напомним, что игра 16-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам.

Игорь Акинфеев установил новый рекорд
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3 декабря© Ньюстюб
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