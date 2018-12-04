Игорь Акинфеев: Знаю каждую кричалку фанатов «Спартака» о себе, любимую называть не стану

Источник: Агентство «Москва»

— Еще со сборной начали дружить с Самедовым, он поздравил меня с 300-м сухим матчем, — заявил Акинфеев в передаче «Вечерний Ургант». — Я поздравил его с победой в матче 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1), только он мне так и не ответил.

Кричалки фанатов «Спартака»? Знаю каждую кричалку о себе, любимую не стану называть. Думаю, что голкипер «Спартака» тоже в курсе речевок фанатов ЦСКА.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл в 21 матче во всех турнирах и пропустил 13 голов.