Кононов: Если футболист не даёт результат, надо сделать так, чтобы наши пути разошлись
Интервью с главным тренером «Спартака» — о встрече с Романцевым, Глушакове, Реброве и матче с «Локомотивом».
Интервью с главным тренером «Спартака» — о встрече с Романцевым, Глушакове, Реброве и матче с «Локомотивом».
Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов побывал в гостях у передачи «Футбол России», где вспомнил, не страшно ли было ему приходить в клуб в такой сложный момент, оценил игру Глушакова и рассказал о будущем Ташаева, Педро Роши и Джано.
— Когда получил предложение, решил всё моментально. Почему сначала опровергал информацию? Не помню, когда впервые появились слухи в СМИ, но это случилось, когда точной конкретики не было. Договорились с клубом мы быстро.
Что касается сложной обстановки вокруг клуба в момент, когда я подписывал контракт, то так бывает в любом клубе.
— Я доволен тем, что мне удалось сделать в «Арсенале». Благодарен президенту клуба — Гураму Аджоеву, потому что у меня был период, когда я собирался уезжать из нашей страны в другую, у меня были предложения, но Аджоев настоял на работе с ним в России и «Арсенале». Я познакомился с губернатором. Конечно, меня заинтересовалопредложение. Было интересно попробовать сделать то, что я хочу как тренер. Это касается построения игры и команды из тех ребят, что есть.
Обстановка всегда была очень эмоциональной. Всё вместе это произвело эффект на меня, я остался и работал в Туле.
Основную работу провёл Аджоев. Если бы не он, всё сложилось бы иначе, я ему очень благодарен. В «Арсенале» всё организовано на высоком уровне, хотя там непростые условия работы. Мы сдружились с игроками и руководителями клуба. Мне было непросто уезжать.
— Мне уже удалось поговорить с Олегом Ивановичем Романцевым, у нас прошла одна встреча. Я давно хотел это сделать. Считаю его одним из лучших тренеров России, для меня честь познакомиться с ним. Обсудили много вопросов.
Что касается встречи с болельщиками, то это была не моя инициатива, а руководства клуба. С ними встречался президент Леонид Федун, он и пригласил меня поучаствовать.
От мероприятия у меня остались позитивные эмоции. Я увидел большую заинтересованность фанатов в том, чтобы команда добивалась результата и все были неравнодушны. В том числе, болельщики были неравнодушны к ситуации, которая сейчас происходит вокруг клуба. А помимо результата, они хотят получать удовольствие и от игры. Они спрашивали, как мы будем играть, какой футбол я буду ставить команде. Вопросы, связанные с конкретными игроками, тоже были.
— Да, я говорил о том, что доверюсь опытным игрокам. Тренер должен брать ответственность на себя и отвечать за эти решения. Я привык. Что касается ситуации вокруг Глушакова, то футболист должен показывать преданность клубу результатами и своей игрой. Если он это делает и приносит результат — значит, он предан клубу. Если нет, значит надо сделать так, чтобы наши пути расходились.
Матч с «Рапидом» не получился для всех, не сложился так, как нам хотелось бы, но это уже в прошлом. Шансы в Лиге Европы у нас есть. Обязательно надо побеждать «Вильярреал», поэтому важно, чтобы футболисты были здоровы и нацелены на победу.
— Придя сюда, я неоднократно повторял, что самое главное для меня сейчас — это фундамент. Он строится на единстве игроков, тренерского штаба, клуба, болельщиков. Это даёт нам развитие. Если говорить конкретнее, речь идёт о это командном духе, силе, воли команды. Победы начинаются в раздевалке и на базе. Когда игроки, как и тренеры, общаются и говорят друг другу правду в глаза. Этот процесс для меня сейчас самый основной.
Я провожу много индивидуальных бесед с ребятами, стараюсь каждый день общаться с большой группой футболистов. Для меня это очень важно. Также даю задание и тренерскому штабу- они должны узнавать больше по каждому игроку индивидуально.
— Мне надо познакомиться с молодыми игроками. С теми футболистами, кто в клубе, я уже знаком. Ведь я играл против «Спартака», как тренер. Поэтому мне легче понимать, как такой человек может действовать в сложных ситуациях.
А сейчас такой период, когда нужно, чтобы мы были сильны психологически. Чтобы не было спадов. Это самое главное. Но в последней игре и Ломовицкий, и Рассказов играли. Был серьёзный бой, который они выдержали.
— Мне понравилась игра «Спартака». У нас есть прогресс. Сегодня мы разбирали матч. Я показал ребятам, где мы стали сильнее, где нам надо прибавить. Для меня важно, чтобы мы двигались вперёд в каждой игре как в понимании того, что хотим видеть на поле, так и в результате.
— Ребров на данный момент основной голкипер «Спартака». Но на тренировке у них конкуренция фантастическая. Сегодня (в понедельник) на тренировке Максименко и Селихов очень серьёзно работали. Что касается здоровья Селихова, то он только начинает работать. Ему нужно ещё две недели. Может, чуть больше.
— Не думаю, что будут существенные изменения. Возможно, произойдёт
Если говорить о Джано, он тоже работает. Много. Хочется, чтобы игрок проявлял себя на тренировках с самой положительной стороны. Из этого составляется моё мнение о выборе состава и заменах. Футболисты должны доказывать всё в процессе тренировок и быть лучше на данный момент времени. Ошибка многих заключается в том, что они вспоминают, как играли раньше, и отсюда не понимают, почему не играют сейчас. В этом кроется их проблема.
— У нас есть замечательных два нападающих — ЗеЛуиш и Адриано. Ханни хорошо играет и слева, и справа. Его мастерство было видно сразу, с первых дней. Поэтому здесь я быстро определил, что этот футболист может принести пользу команде на данной позиции. А дальше всё шло от него. Доволен ли я объёмом его работы на фланге? Не скажу, что полностью, но нормально. Каждый игрок должен улучшать свои функциональные и игровые качества. Софьян должен знать, что пусть он даже сегодня сыграл хороший матч, но следующим для него должен быть ещё лучше.
— Не могу сказать, что это мой стиль, это просто расстановка. Я решил, чтобы Зе Луиш и Луис Адриано играли вместе. Они могут приносить нам очки.
— Я практиковал такое в прошлых своих клубах. В «Карпатах».
График напряженный. Плюс совместный ужин хорошо влияет на сплочение коллектива. Каждый игрок может высказать всё, что он думает другому. Возможно, даже нелицеприятные вещи. Это тоже нормально. Пусть будет открыто и честно.
— Я его не жду. Жду следующей игры.
У нас осталось три матча: «Урал» в Кубке, «Анжи» в чемпионате и «Вильярреал». Все — очень важные, ведь мы поставили перед собой задачи, которые нужно выполнять.