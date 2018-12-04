Кононов: Если футболист не даёт результат, надо сделать так, чтобы наши пути разошлись

Источник: РИА "Новости"

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов побывал в гостях у передачи «Футбол России», где вспомнил, не страшно ли было ему приходить в клуб в такой сложный момент, оценил игру Глушакова и рассказал о будущем Ташаева, Педро Роши и Джано.

О предложении от «Спартака»

— Когда получил предложение, решил всё моментально. Почему сначала опровергал информацию? Не помню, когда впервые появились слухи в СМИ, но это случилось, когда точной конкретики не было. Договорились с клубом мы быстро.

Что касается сложной обстановки вокруг клуба в момент, когда я подписывал контракт, то так бывает в любом клубе. Где-то давления больше, где-то меньше. Сложность в том, что кроме игры на футбольном поле, страсти кипят и вокруг него. В «Спартаке» так было на протяжении всей его истории. Всегда кипели такие футбольные и нефутбольные страсти, всегда из-за этого было давление. Это нормально, в каждом топ-клубе в европейских странах происходит тоже самое.

О несостоявшемся отъезде в другую страну и «Арсенале»

— Я доволен тем, что мне удалось сделать в «Арсенале». Благодарен президенту клуба — Гураму Аджоеву, потому что у меня был период, когда я собирался уезжать из нашей страны в другую, у меня были предложения, но Аджоев настоял на работе с ним в России и «Арсенале». Я познакомился с губернатором. Конечно, меня заинтересовалопредложение. Было интересно попробовать сделать то, что я хочу как тренер. Это касается построения игры и команды из тех ребят, что есть.

Конечно, сама Тула и болельщики меня привлекали тоже. Город — потому что недалеко от Москвы и Курска, где живут мои родители. А болельщики всегда были нацелены на поддержку и постоянное посещение матчей, неизменно скандировали с трибун в поддержку команды.

Обстановка всегда была очень эмоциональной. Всё вместе это произвело эффект на меня, я остался и работал в Туле.

Основную работу провёл Аджоев. Если бы не он, всё сложилось бы иначе, я ему очень благодарен. В «Арсенале» всё организовано на высоком уровне, хотя там непростые условия работы. Мы сдружились с игроками и руководителями клуба. Мне было непросто уезжать.

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О встрече с Романцевым и болельщиками

— Мне уже удалось поговорить с Олегом Ивановичем Романцевым, у нас прошла одна встреча. Я давно хотел это сделать. Считаю его одним из лучших тренеров России, для меня честь познакомиться с ним. Обсудили много вопросов.

Что касается встречи с болельщиками, то это была не моя инициатива, а руководства клуба. С ними встречался президент Леонид Федун, он и пригласил меня поучаствовать.

От мероприятия у меня остались позитивные эмоции. Я увидел большую заинтересованность фанатов в том, чтобы команда добивалась результата и все были неравнодушны. В том числе, болельщики были неравнодушны к ситуации, которая сейчас происходит вокруг клуба. А помимо результата, они хотят получать удовольствие и от игры. Они спрашивали, как мы будем играть, какой футбол я буду ставить команде. Вопросы, связанные с конкретными игроками, тоже были.

О Глушакове и доверии к опытным игрокам

— Да, я говорил о том, что доверюсь опытным игрокам. Тренер должен брать ответственность на себя и отвечать за эти решения. Я привык. Что касается ситуации вокруг Глушакова, то футболист должен показывать преданность клубу результатами и своей игрой. Если он это делает и приносит результат — значит, он предан клубу. Если нет, значит надо сделать так, чтобы наши пути расходились.

Я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи. Все три игры, что я руковожу «Спартаком», Денис отдавался полностью.

Матч с «Рапидом» не получился для всех, не сложился так, как нам хотелось бы, но это уже в прошлом. Шансы в Лиге Европы у нас есть. Обязательно надо побеждать «Вильярреал», поэтому важно, чтобы футболисты были здоровы и нацелены на победу.

О фразе про то, что пока «Спартак» играет лишь на 20 процентов

— Придя сюда, я неоднократно повторял, что самое главное для меня сейчас — это фундамент. Он строится на единстве игроков, тренерского штаба, клуба, болельщиков. Это даёт нам развитие. Если говорить конкретнее, речь идёт о это командном духе, силе, воли команды. Победы начинаются в раздевалке и на базе. Когда игроки, как и тренеры, общаются и говорят друг другу правду в глаза. Этот процесс для меня сейчас самый основной.

Я провожу много индивидуальных бесед с ребятами, стараюсь каждый день общаться с большой группой футболистов. Для меня это очень важно. Также даю задание и тренерскому штабу- они должны узнавать больше по каждому игроку индивидуально.

О молодёжи

— Мне надо познакомиться с молодыми игроками. С теми футболистами, кто в клубе, я уже знаком. Ведь я играл против «Спартака», как тренер. Поэтому мне легче понимать, как такой человек может действовать в сложных ситуациях.

Сложнее узнавать молодого игрока, который только недавно начал выступать в премьер-лиге. У него могут быть перепады.

А сейчас такой период, когда нужно, чтобы мы были сильны психологически. Чтобы не было спадов. Это самое главное. Но в последней игре и Ломовицкий, и Рассказов играли. Был серьёзный бой, который они выдержали.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 16, 2.12.2018, 19:00 Спартак 2 Локомотив 1

О дерби с «Локомотивом»

— Мне понравилась игра «Спартака». У нас есть прогресс. Сегодня мы разбирали матч. Я показал ребятам, где мы стали сильнее, где нам надо прибавить. Для меня важно, чтобы мы двигались вперёд в каждой игре как в понимании того, что хотим видеть на поле, так и в результате.

О выборе вратаря

— Ребров на данный момент основной голкипер «Спартака». Но на тренировке у них конкуренция фантастическая. Сегодня (в понедельник) на тренировке Максименко и Селихов очень серьёзно работали. Что касается здоровья Селихова, то он только начинает работать. Ему нужно ещё две недели. Может, чуть больше.

О Ташаеве, Педро Роше и Джано

— Не думаю, что будут существенные изменения. Возможно, произойдёт один-два трансфера. Но на данный момент достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне просто нужно хорошо поработать с ребятами на сборах. Что касается Ташаева, Роши, то будем смотреть. Я доверяю любому игроку, смотрю на тренировочный процесс. Роша был травмирован. Он только начал работать, когда мы пришли.

Ташаев хорошо работает, я обязательно дам ему шанс. Тот факт, что он мало играл, давит на него психологически. После «Динамо», где он был ведущим футболистом, ему надо доказывать, что он сильнее на своей позиции. У него идёт процесс адаптации. Надеюсь, он справится.

Если говорить о Джано, он тоже работает. Много. Хочется, чтобы игрок проявлял себя на тренировках с самой положительной стороны. Из этого составляется моё мнение о выборе состава и заменах. Футболисты должны доказывать всё в процессе тренировок и быть лучше на данный момент времени. Ошибка многих заключается в том, что они вспоминают, как играли раньше, и отсюда не понимают, почему не играют сейчас. В этом кроется их проблема.

О Ханни на левом фланге

— У нас есть замечательных два нападающих — ЗеЛуиш и Адриано. Ханни хорошо играет и слева, и справа. Его мастерство было видно сразу, с первых дней. Поэтому здесь я быстро определил, что этот футболист может принести пользу команде на данной позиции. А дальше всё шло от него. Доволен ли я объёмом его работы на фланге? Не скажу, что полностью, но нормально. Каждый игрок должен улучшать свои функциональные и игровые качества. Софьян должен знать, что пусть он даже сегодня сыграл хороший матч, но следующим для него должен быть ещё лучше.

Об игре в два форварда

— Не могу сказать, что это мой стиль, это просто расстановка. Я решил, чтобы Зе Луиш и Луис Адриано играли вместе. Они могут приносить нам очки.

О командном ужине после матчей

— Я практиковал такое в прошлых своих клубах. В «Карпатах».

Мы так же играли еврокубковые матчи, после которых команда восстанавливалась, ужинала, а только потом разъезжалась.

График напряженный. Плюс совместный ужин хорошо влияет на сплочение коллектива. Каждый игрок может высказать всё, что он думает другому. Возможно, даже нелицеприятные вещи. Это тоже нормально. Пусть будет открыто и честно.

Об ожидании зимнего перерыва, чтобы появилась возможность перевести дух

— Я его не жду. Жду следующей игры.