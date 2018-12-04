Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
3.12
Леванте3
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
3.12
Нюрнберг1
Байер1
Футбол. Зарубежный
3.12
Аталанта1
Наполи2
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
09:28 (мск), источник: ТАСС

Четыре футболиста «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре игрока красноярского «Енисея» пропустят матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за травм. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня днем команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе “Родина” с натуральным покрытием будет готовиться к игре. Отметим, что Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов пропускают игру из-за травм», — сообщила пресс-служба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч ЦСКА — «Енисей» состоится в Москве 8 декабря и начнется в 15:00 мск.

«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы
Российский форвард признан первой звездой дня в НХЛ
Адвокат фристайлистки из РФ просит арестовать имущество клиники
Семья Роналду нашла лучшего футболиста мира
Модрич обменял бы все личные награды на звание чемпиона мира
«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ в Мытищах
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Радулов отметился передачей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь