Четыре футболиста «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм

«Сегодня днем команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе “Родина” с натуральным покрытием будет готовиться к игре. Отметим, что Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов пропускают игру из-за травм», — сообщила пресс-служба.