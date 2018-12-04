Четыре футболиста «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм
КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре игрока красноярского «Енисея» пропустят матч 17-го тура Российской
КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре игрока красноярского «Енисея» пропустят матч 17-го тура Российской
«Сегодня днем команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе “Родина” с натуральным покрытием будет готовиться к игре. Отметим, что Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов пропускают игру
Матч ЦСКА — «Енисей» состоится в Москве 8 декабря и начнется в 15:00 мск.
«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе.