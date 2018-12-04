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12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна предварительная причина смерти игрока «Локомотива»

Стала известна предварительная причина смерти игрока молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.

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18-летний хавбек был обнаружен мертвым на берегу реки в понедельник, 3 декабря.

Как и сообщал «СЭ», переохлаждение стало причиной смерти футболиста.

— Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения, — приводит «Интерфакс» слова осведомленного источника.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

Лиса показала полицейским тело игрока молодежной команды «Локомотива»
Во время загрузки произошла ошибка.
12:12 (мск)© Ньюстюб
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