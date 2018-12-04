Стала известна предварительная причина смерти игрока «Локомотива»
Стала известна предварительная причина смерти игрока молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.
Стала известна предварительная причина смерти игрока молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.
18-летний хавбек был обнаружен мертвым на берегу реки в понедельник, 3 декабря.
Как и сообщал «СЭ», переохлаждение стало причиной смерти футболиста.
— Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения, — приводит «Интерфакс» слова осведомленного источника.
Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.