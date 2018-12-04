Андрей Ещенко: Заканчивать карьеру точно не собираюсь
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко получил разрыв крестообразной связки левого коленного сустава.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко получил разрыв крестообразной связки левого коленного сустава.
34-летний футболист рассказал о своем настрое после медицинского обследования.
«Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. Как доиграл матч с «Рапидом»? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев. Но меня это не пугает. Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды «Джентльмен года», — приводит слова Ещенко «Комсомольская правда — Иркутск».
На счету Ещенко в текущем сезоне шесть матчей в чемпионате России.