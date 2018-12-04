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13:11 (мск), источник: Советский спорт

Андрей Ещенко: Заканчивать карьеру точно не собираюсь

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко получил разрыв крестообразной связки левого коленного сустава.

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Источник: РИА "Новости"

34-летний футболист рассказал о своем настрое после медицинского обследования.

«Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. Как доиграл матч с «Рапидом»? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев. Но меня это не пугает. Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды «Джентльмен года», — приводит слова Ещенко «Комсомольская правда — Иркутск».

На счету Ещенко в текущем сезоне шесть матчей в чемпионате России.

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