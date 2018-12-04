Кангва, Глушаков и Ханни — в символической сборной тура

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Сергей Песьяков (1) — 7,0*. Ростов

Отразил пять ударов в матче с ЦСКА. В частности, спас свою команду от поражения, справившись с пенальти от Влашича.

Алексей Никитин (1) — 6,0. Уфа

Вышел на замену в середине первого тайма, укрепив оборону уфимской команды в гостевой игре с «Анжи» (0:0). Активно действовал в центре и страховал партнеров на правом краю. На его счету три заблокированных удара и три перехвата.

Сесар Навас (2) — 6,0. Рубин

Выполнил большой объем черновой работы в непростой игре с «Динамо» (1:1), здорово действовал на опережении, совершив четыре перехвата, и выиграл 100 процентов единоборств.

Милад Мохаммади (2) — 6,5. Ахмат

Лучший игрок выездного матча с «Енисеем» (1:1), в котором постоянно угрожал обороне соперника агрессивными проходами и длинными передачами. Отметился забитым мячом.

Кристиан Куэва (1) — 6,0. Краснодар

Заменил получившего травму Вандерсона в конце первого тайма и стал одним из главных героев второго. Сперва начал голевую атаку, завершившуюся точным ударом Сулейманова, а потом открылся под длинный пас Маурисио Перейры, запутав защитников и освободив для Игнатьева пространство для мощного выстрела.

Эрнани (1) — 6,5. Зенит

Бразилец неплохо провел матч с «Арсеналом» (2:4), записав в актив гол и результативный пас. В первом тайме помог отличиться Кузяеву, а после перерыва забил сам, отметившись первым голом в составе «Зенита».

Денис Глушаков (1) — 6,5. Спартак

Капитан красно-белых отыграл 90 минут в дерби с «Локомотивом» (2:1), открыл счет на шестой минуте встречи и создал несколько моментов для партнеров.

Софьян Ханни (1) — 7,0. Спартак

Легко разбирался с оппонентами на левом краю атаки и выполнил несколько точных навесов в штрафную, два из которых завершились голами.

Зелимхан Бакаев (2) — 7,0. Арсенал

Провел удачный матч против «Зенита» и забил один из самых красивых голов тура, завершив сольный проход по флангу красивым ударом в дальний угол.

Эванс Кангва (1) — 7,0. Арсенал

Отметился двумя голами в матче с лидером чемпионата России. Сначала открыл счет на шестой минуте игры с «Зенитом» (4:2), а во втором тайме подкараулил ошибку Мевли и забил победный мяч.

Иван Игнатьев (2) — 6,5. Краснодар

Весь матч нагружал работой защитников «Урала» и воспользовался их ошибкой, отметившись голом во втором туре подряд.