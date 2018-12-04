Дзюба замолк. Что случилось?
Сухая серия лидера «Зенита» и сборной России перевалила за 11 часов. Ищем причины спада в игре Артема Дзюбы.
Сухая серия лидера «Зенита» и сборной России перевалила за 11 часов. Ищем причины спада в игре Артема Дзюбы.
Если быть точным, Дзюба не забивает на протяжении 669 минут. Это 11 часов 9 минут, почти половина суток. Последний раз форвард забивал в первом тайме домашнего матча Лиги Европы с «Бордо» 25 октября, а затем замолчал — и не прервал тишину даже в игре за любимую сборную. Шесть полных матчей, один неполный (с ЦСКА) и 6 минут в игре с «Ростовом» — везде результативность нулевая.
В том матче с «Бордо» Дзюба не реализовал пенальти, а вообще 85 минут играл с температурой — об этом в
С момента начала сухой серии Дзюбы за «Зенит» забивали почти все: Кузяев (дважды), Дриусси (дважды), Паредес, Маркизио, Заболотный, Ерохин, Мак, Краневиттер. Даже Эрнани. Даже Оздоев. Все отрабатывают за Дзюбу, пока форвард заново ищет голы.
Болезнь могла повлиять на Дзюбу в матче с «Бордо» и в следующей встрече с «Крыльями». Но в кубковой игре с «Ростовом» форвард провел лишь шесть минут, а следом отработал 90 минут в матче с «Ахматом». Никаких видимых проблем с Дзюбой не было, он даже шуткой ответил на просьбы об интервью в смешанной зоне: «Извините, у меня пирожки, бургеры и хот-доги».
В Бордо Дзюба не полетел — Семак сказал, что у игрока травма. Однако на матч с ЦСКА через три дня нападающий вышел и повредил колено. Была вероятность, что Дзюба не сыграет за сборную России с Германией и Швецией, но в итоге он пропустил только первую встречу. Хотя Станислав Черчесов до последнего сомневался, ставить ли Дзюбу в состав в Стокгольме.
Проблемы форварда с коленом — не новость ни для кого. Дзюба рассказывал, что они начались еще в 2016-м, когда нападающий после отпуска сразу начал сильно нагружать ногу. Косвенно в проблемах виноват и Мирча Луческу — после первых жестких тренировок румына колено Дзюбы опухло. «Это называется бурсит», — объяснял нападающий.
Колено форварда периодически воспаляется; играть в таких случаях можно, но не рекомендуется. Можно предположить, что в этом сезоне бурсит не давал форварду полноценно тренироваться и играть, но он переступал через боль. Семак в этом точно никогда не признается — он вообще дает журналистам скудную и расплывчатую информацию. А вот Дзюба может.
Статистика тоже заметила неладное. Всем известно, что Дзюба для невской команды — не только бомбардир, но и важная пробивная сила в атаке. Если верить Wyscout, по общему числу верховых единоборств в лиге (188) Дзюба уступает только нападающему «Ростова» Сигурдарсону (207). Нападающий «Зенита» регулярно вступает в дуэли и цепляется за мячи не только в воздухе, но и внизу. Эти действия зачастую приводят к голам петербуржцев.
Но с 25 октября (дата последнего гола Дзюбы) капитан сборной резко сдал. Мы нарочно приводим статистику в среднем за 90 минут по сезону — так нагляднее. Заметно, что число участий форварда в единоборствах (в том числе верховых) уменьшилось примерно на треть. Также Дзюба стал реже побеждать в дуэлях, реже перехватывать мячи. С чем это связано? Может быть, со здоровьем. Может быть, с общей усталостью на фоне тяжелого года (напомним, что после чемпионата мира у Дзюбы был очень короткий отпуск). Может, и с тем, и с тем.
Показательно, что молчание Дзюбы совпало со спадом
Но если бы хворал один только Артем, Семаку было бы проще. По словам тренера, и у других футболистов в последние недели не все в порядке со здоровьем. «Зенит» должен быть счастлив, что до зимнего перерыва осталась только одна игра чемпионата (в Лиге Европы, к счастью, все промежуточные задачи решены). Команде срочно нужен отдых. Особенно Дзюбе.