Состояние владельца «Спартака» Федуна выросло на 1,82 миллиарда долларов

По данным на 4 декабря, состояние Федуна составляет 6,90 миллиарда долларов. Среди основных активов бизнесмена — 9,8 процентов акций ЛУКОЙЛа. С момента публичного размещения акций компании в 2002 году и по декабрь 2017-го года миллиардер собрал более 1,5 миллиарда долларов дивидендов.

Состояние владельца «Краснодара» Сергея Галицкого снизилось на 1,45 миллиарда и сейчас составляет 4,07 миллиарда долларов. Отметим, что в текущем году Галицкий продал 29,1 процентов акций сети «Магнит» банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. В настоящее время в активе бизнесмена 3,4 процента акций компании.