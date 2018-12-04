Состояние владельца «Спартака» Федуна выросло на 1,82 миллиарда долларов
Личное состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна за 11 месяцев текущего года выросло на 1,82 миллиарда, информирует Bloomberg Index.
Личное состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна за 11 месяцев текущего года выросло на 1,82 миллиарда, информирует Bloomberg Index.
По данным на 4 декабря, состояние Федуна составляет 6,90 миллиарда долларов. Среди основных активов бизнесмена — 9,8 процентов акций ЛУКОЙЛа. С момента публичного размещения акций компании в 2002 году и по декабрь 2017-го года миллиардер собрал более 1,5 миллиарда долларов дивидендов.
Состояние владельца «Краснодара» Сергея Галицкого снизилось на 1,45 миллиарда и сейчас составляет 4,07 миллиарда долларов. Отметим, что в текущем году Галицкий продал 29,1 процентов акций сети «Магнит» банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. В настоящее время в активе бизнесмена 3,4 процента акций компании.