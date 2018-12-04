Он чуть не стал священником. Всё, что нужно знать о главном герое 16-го тура РПЛ

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Эванс Кангва снова забил «Зениту». Теперь дважды.
Эванс Кангва снова забил «Зениту». Теперь дважды.
Эванс Кангва подписал контракт с «Арсеналом» летом 2017 года. С тех пор он сыграл в 30 матчах и забил 4 гола, 3 из которых — «Зениту» (два — победных).
Рассказываем, что о нём известно.
В детстве Кангва ходил в школу, играл в футбол и гонял по улицам с друзьями — в общем, делал всё, чем обычно занимаются мальчишки во многих странах мира. Но каждое утро воскресенья всё это уходило на второй план, и он шёл в церковь — помолиться за друзей и родителей. В
Вера в его жизни всё равно осталось — сейчас Кангва смотрит церковный канал в Интернете и регулярно молится.
До девятого класса Эванс совмещал школу и занятия футболом, но, когда пришлось выбирать
Во время игры за «Нкану» Кангва заметили скауты «Уотфорда». В декабре 2012-го было объявлено, что он заключит контракт с английским клубом, но переход так и не состоялся. Трансфер сорвался
Но на КАН-2012 он ни разу на поле не вышел — все матчи посмотрел с лавки. Есть мнение, что тренер сборной Замбии держал его в запасе, чтобы уберечь от эмоционального выгорания. Эрве Ренар считал, что Кангва слишком молод (ему было 19) и может не выдержать давления. Российскую
В 2016 году африканец перешёл в турецкий «Газиантепспор». Но желание играть быстро пропало — клуб по несколько месяцев не платил зарплату и премии. К концу сезона Кангва хотел разорвать контракт. Предложений, по его словам, было много, но ни один клуб его не привлекал. Когда среди прочих появился тульский «Арсенал», Эванс задумался: «Подумал, если Сунзу, который раньше выступал во Франции, играет в Туле, значит, это крутой клуб». По данным Transfermarkt, стоимость Кангва тогда составляла всего 800 тыс. евро.
Кангва владеет обеими ногами, поэтому может играть и справа, и слева. Но, по словам Эванса, удобнее всего ему играть в нападении слева, на позиции инсайда: «Мне легче сделать передачу партнёру или открыться в свободную зону». В «Арсенале» Кононов чаще использовал его на флангах полузащиты. Черевченко же выдвинул на острие — и не ошибся. В матче с «Зенитом» Кангва вышел в нападении и забил два.