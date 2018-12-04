Он чуть не стал священником. Всё, что нужно знать о главном герое 16-го тура РПЛ

Эванс Кангва подписал контракт с «Арсеналом» летом 2017 года. С тех пор он сыграл в 30 матчах и забил 4 гола, 3 из которых — «Зениту» (два — победных).

Рассказываем, что о нём известно.

Он мог стать священником

В детстве Кангва ходил в школу, играл в футбол и гонял по улицам с друзьями — в общем, делал всё, чем обычно занимаются мальчишки во многих странах мира. Но каждое утро воскресенья всё это уходило на второй план, и он шёл в церковь — помолиться за друзей и родителей. В какой-то момент мальчик очень проникся верой, поэтому много думал о Боге и о церкви. Настолько, что всерьёз хотел стать священником. Отец долго пытался его убедить, что у него талант к совершенно другому, к футболу, но Эванс был непреклонен. Пока не подрос.

Вера в его жизни всё равно осталось — сейчас Кангва смотрит церковный канал в Интернете и регулярно молится.

Он бросил школу ради футбола

До девятого класса Эванс совмещал школу и занятия футболом, но, когда пришлось выбирать что-то одно, сделал выбор в пользу футбола. Говорит, что не зря — в 17 лет Кангва заключил первый профессиональный контракт с замбийским клубом «Нкана», а чуть позже получил вызов в юношескую сборную Замбии, в составе которой стал победителем чемпионата КОСАФА.

Его звали в «Уотфорд»

Во время игры за «Нкану» Кангва заметили скауты «Уотфорда». В декабре 2012-го было объявлено, что он заключит контракт с английским клубом, но переход так и не состоялся. Трансфер сорвался из-за проблем с британской визой — по его словам, не хватило игр за национальную сборную. Вместо Англии Кангва поехал в Испанию, в «Рекреативо», но и там что-то не сложилось. В итоге он оказался в Израиле, где за 55 матчей забил 15 голов.

У него есть золотая медаль Кубка африканский наций

Но на КАН-2012 он ни разу на поле не вышел — все матчи посмотрел с лавки. Есть мнение, что тренер сборной Замбии держал его в запасе, чтобы уберечь от эмоционального выгорания. Эрве Ренар считал, что Кангва слишком молод (ему было 19) и может не выдержать давления. Российскую Премьер-Лигу в золотой сборной Замбии, обыгравшей в финале звёздный Кот-д’Ивуар, тогда представлял хавбек «Урала» Чисамба Лунгу.

Перешёл в «Арсенал», потому что там играл Сунзу

В 2016 году африканец перешёл в турецкий «Газиантепспор». Но желание играть быстро пропало — клуб по несколько месяцев не платил зарплату и премии. К концу сезона Кангва хотел разорвать контракт. Предложений, по его словам, было много, но ни один клуб его не привлекал. Когда среди прочих появился тульский «Арсенал», Эванс задумался: «Подумал, если Сунзу, который раньше выступал во Франции, играет в Туле, значит, это крутой клуб». По данным Transfermarkt, стоимость Кангва тогда составляла всего 800 тыс. евро.

Он универсал