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15:58 (мск), источник: ТАСС

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 6 июля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча за Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет 6 июля 2019 года. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после заседания правления лиги, которое состоялось во вторник в Москве.

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«Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России», — сказал Прядкин.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. В матче принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны. Действующим победителем Суперкубка является московский ЦСКА, переигравший «Локомотив» (1:0). Армейцы стали обладателями трофея в седьмой раз и занимают первое место по этому показателю.

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