Матч за Суперкубок России по футболу состоится 6 июля

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. В матче принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны. Действующим победителем Суперкубка является московский ЦСКА, переигравший «Локомотив» (1:0). Армейцы стали обладателями трофея в седьмой раз и занимают первое место по этому показателю.