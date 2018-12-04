Матч за Суперкубок России по футболу состоится 6 июля
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча за Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет 6 июля 2019 года. Об этом журналистам сообщил президент Российской
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча за Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет 6 июля 2019 года. Об этом журналистам сообщил президент Российской
«Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России», — сказал Прядкин.
Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. В матче принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны. Действующим победителем Суперкубка является московский ЦСКА, переигравший «Локомотив» (1:0). Армейцы стали обладателями трофея в седьмой раз и занимают первое место по этому показателю.