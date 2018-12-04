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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком в ноябре

Болельщики московского ЦСКА в третий раз подряд признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком месяца.

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Источник: РИА "Новости"

Он принял участие в пяти встречах «армейского» клуба на этом отрезке и забил гол в ворота чешской «Виктории Пльзень».

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Никола набрал 24% голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев, на третьей строчке — защитник Яка Бийол.

В нынешнем сезоне хорватский футболист провёл в составе ЦСКА в Российской Премьер-Лиге 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После 17 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги третье место.

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