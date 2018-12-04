Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком в ноябре
Болельщики московского ЦСКА в третий раз подряд признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком месяца.
Болельщики московского ЦСКА в третий раз подряд признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком месяца.
Он принял участие в пяти встречах «армейского» клуба на этом отрезке и забил гол в ворота чешской «Виктории Пльзень».
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