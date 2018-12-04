Общее собрание клубов РПЛ утвердило использование VAR в чемпионате России
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Общее собрание клубов Российской
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Общее собрание клубов Российской
VAR была протестирована во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» 25 августа. Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что VAR будет использована в девяти матчах нынешнего футбольного сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
«VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9−10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам», — заявил Прядкин.
«Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с
Прошедший летом 2018 года в России чемпионат мира стал первым, на котором была внедрена система VAR. Исполком УЕФА в понедельник одобрил использование VAR в текущем розыгрыше