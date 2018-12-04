ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ

Всего по программе выплат ФИФА между 416 клубами из 63 ассоциаций — членов ФИФА будут распределены 209 миллионов долларов, что на 200% больше по сравнению с предыдущим чемпионатом мира.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. За различные сборные на турнире сыграли представители 13 российских клубов.

Распределение выплат ФИФА клубам из России выглядит следующим образом: «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1,815 миллиона долларов, ЦСКА (Москва) — 1,774 млн, «Локомотив» (Москва) — 1,673 млн, «Краснодар» — 1,221 млн, «Спартак» (Москва) — 965,7 тысячи, «Ростов» — 890,7 тыс, «Ахмат» (Грозный) — 670,7 тыс, «Рубин» (Казань) — 633,9 тыс, «Амкар» (Пермь) — 314,1 тыс, «Арсенал» (Тула) — 165,5 тыс, «Крылья Советов» (Самара) — 82,07 тыс, «Уфа» — 55,2, «Анжи» (Махачкала) — 38,2 тыс.

Большая часть выплат придется на клубы из ассоциаций — членов УЕФА — 157,8 миллиона долларов. Клубы из стран, входящих в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), получат 13,136 млн, из Азиатской конфедерации футбола (AFC) — 19,858 млн, из Конфедерации южноамериканского футбола (CONMEBOL) — 11,315 млн, из Африканской конфедерации футбола (CAF) — 6,32 млн.