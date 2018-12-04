«Спартак» направил письмо в КДК РФС по эпизоду с удалением Рассказова
«Спартак» направил письмо в КДК РФС с просьбой сделать запрос в
«Спартак» направил письмо в КДК РФС с просьбой сделать запрос в
Напомним, что судья встречи Сергей Карасев решил, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота.
Сообщается, что в случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока. К письму также приложено видео, снятое клубным оператором, на котором видно, что мяч попал Рассказову не в руку, а в лицо.
|Олег Кононов
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)