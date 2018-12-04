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16:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» направил письмо в КДК РФС по эпизоду с удалением Рассказова

«Спартак» направил письмо в КДК РФС с просьбой сделать запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по судейству по эпизоду в матче 16-го тура российской премьер-лиги с удалением защитника Николая Рассказова, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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фотографии
33
фотографии

Напомним, что судья встречи Сергей Карасев решил, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота.

Сообщается, что в случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока. К письму также приложено видео, снятое клубным оператором, на котором видно, что мяч попал Рассказову не в руку, а в лицо.

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Спартак 2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
2.12.2018, 19:00 Зрители: 25006 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Семин
Голы
5′ Денис Глушаков (С. Ханни) 8
37′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
8 Джефферсон Фарфан (Д. Баринов, С. Кверквелия) 79′
Нереализованные пенальти
9 Ф. Смолов 69′
Составы
Артем Ребров 32
67′ Николай Рассказов 92
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
62′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
66′ Лоренсо Мельгарехо 25
Александр Ломовицкий 27
73′ Софьян Ханни 94
Марко Петкович 3
42′ Фернанду 11
Артем Тимофеев 40
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
33 Соломон Кверквелия 90+2′
8 Джефферсон Фарфан
7 Гжегож Крыховяк
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
14 Ведран Чорлука 62′ 45′
4 Мануэл Фернандеш
11 Антон Миранчук 77′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к) 45′ 14′
6 Дмитрий Баринов 58′
Статистика
1 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
4 Угловые 9
8 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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