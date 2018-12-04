«Спартак» направил письмо в КДК РФС по эпизоду с удалением Рассказова

Напомним, что судья встречи Сергей Карасев решил, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота.

Сообщается, что в случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока. К письму также приложено видео, снятое клубным оператором, на котором видно, что мяч попал Рассказову не в руку, а в лицо.