Российские клубы получат $10 млн за участие их игроков на ЧМ-2018

Больше всех получит «Зенит» — $1,82 млн. ЦСКА будет выплачено $1,77 млн, «Локомотиву» — с $1,67 млн, «Краснодару» — $1,22 млн, «Спартаку» — $965 тыс. Всего выплаты получат 13 российских клубов. Наибольшие выплаты среди всех клубов, чьи игроки участвовали в чемпионате, причитаются Manchester United ($5 млн), Real Madrid — $4,8 млн и Tottenham Hotspur — $4,385 млн. Всего FIFA выплатит клубам по итогам ЧМ-2018 $209 млн.

Федерация ответственна за перераспределение доходов от этого уникального соревнования между членами футбольного сообщества, приводятся в пресс-релизе FIFA слова президента организации Джанни Инфантино. «Клубы заслуживают того, чтобы поделиться с ними этим успехом, так как их ироки были основными участниками чемпионата. Я очень рад видеть, что команды из столь разных регионов выиграют от этой программы, это поможет развивать футбол по всему миру», — считает Инфантино.