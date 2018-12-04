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17:34 (мск), источник: Ведомости

Российские клубы получат $10 млн за участие их игроков на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) выплатит российским футбольным клубам, чьи игроки принимали участие в чемпионате мира по футболу в России, суммарно более $10,3 млн. Об этом говорится в материалах FIFA.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всех получит «Зенит» — $1,82 млн. ЦСКА будет выплачено $1,77 млн, «Локомотиву» — с $1,67 млн, «Краснодару» — $1,22 млн, «Спартаку» — $965 тыс. Всего выплаты получат 13 российских клубов. Наибольшие выплаты среди всех клубов, чьи игроки участвовали в чемпионате, причитаются Manchester United ($5 млн), Real Madrid — $4,8 млн и Tottenham Hotspur — $4,385 млн. Всего FIFA выплатит клубам по итогам ЧМ-2018 $209 млн.

Федерация ответственна за перераспределение доходов от этого уникального соревнования между членами футбольного сообщества, приводятся в пресс-релизе FIFA слова президента организации Джанни Инфантино. «Клубы заслуживают того, чтобы поделиться с ними этим успехом, так как их ироки были основными участниками чемпионата. Я очень рад видеть, что команды из столь разных регионов выиграют от этой программы, это поможет развивать футбол по всему миру», — считает Инфантино.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, выигравшая у команды Хорватии со счетом 4:2. Российская сборная прошла в ¼ финала и проиграла команде Хорватии.

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