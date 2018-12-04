«Анжи» помогут доиграть до конца нынешний сезон
Махачкалинский «Анжи» доиграет нынешний сезон, несмотря на финансовые проблемы.
Махачкалинский «Анжи» доиграет нынешний сезон, несмотря на финансовые проблемы.
«Мы поддерживаем “Анжи”. Если будет критическая ситуация, то мы за счёт их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть
Это сложно будет сделать с отчётности, но придумаем. Сумма небольшая, называть не буду», — цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина Sport24.