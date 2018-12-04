«Анжи» помогут доиграть до конца нынешний сезон

«Мы поддерживаем “Анжи”. Если будет критическая ситуация, то мы за счёт их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев.



Это сложно будет сделать с отчётности, но придумаем. Сумма небольшая, называть не буду», — цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина Sport24.