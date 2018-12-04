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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анжи» помогут доиграть до конца нынешний сезон

Махачкалинский «Анжи» доиграет нынешний сезон, несмотря на финансовые проблемы.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы поддерживаем “Анжи”. Если будет критическая ситуация, то мы за счёт их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев.

Это сложно будет сделать с отчётности, но придумаем. Сумма небольшая, называть не буду», — цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина Sport24.

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