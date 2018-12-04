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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

РПЛ создаст молодежную лигу для футболистов до 19 лет

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская премьер-лига создаст молодежный турнир для футболистов до 19 лет, турнир планируется запустить со следующего сезона, сообщил глава лиги Сергей Прядкин.

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Общее собрание членов РПЛ проходит во вторник в Москве.

«По реформе молодежного первенства России решено поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет, поручить до 25 декабря рабочей группе, которую возглавил я, подготовить окончательную версию проекта, провести переговоры с потенциальным инвестором. В январе все варианты предоставить на обсуждение, чтобы в следующем году запустить новый турнир», — сказал Прядкин журналистам.

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