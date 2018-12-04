РПЛ создаст молодежную лигу для футболистов до 19 лет

«По реформе молодежного первенства России решено поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет, поручить до 25 декабря рабочей группе, которую возглавил я, подготовить окончательную версию проекта, провести переговоры с потенциальным инвестором. В январе все варианты предоставить на обсуждение, чтобы в следующем году запустить новый турнир», — сказал Прядкин журналистам.