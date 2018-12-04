В РПЛ введут видеоповторы. Возможно, уже со следующего сезона
А Суперкубок России могут провести за рубежом.
А Суперкубок России могут провести за рубежом.
В Москве прошло общее собрание клубов
«Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хотел, чтобы проголосовали. Все единогласно поддержали VAR. От судейского департамента был Калошин. Есть дорожная карта — не ясна была окончательная сумма, которая ляжет на клубы. Услышали от Калошина цифру.
Хашиг в теме, ему поручили создать рабочую группу из числа РПЛ, чтобы изучили цифры. Дальше либо конкурс проведем, либо выберем сами. Клубы поддержали, что будет единый центр с арбитрами в Москве. Мы поручили до 24 января Хашигу предоставить заключение по цифрам — установке и эксплуатации.
По данным Калошина, около 9−10 миллионов на клуб обойдется только оборудование, — цитирует слова Прядкина корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
Комментарий Прядкина: «По молодежному первенству было жарко и конструктивно. Решение такое: поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу, провести переговоры с потенциальным инвестором проекта.
Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем сезоне уже запустить.
Комментарий Прядкина: «На Суперкубок будет прием заявок среди городов чемпионата мира. Рассмотрим экономические условия. В Нижнем Новгороде проводили, и стоимость знаем. Соберем заявки, Суворов возглавляет эту группу. Ближе к полуфиналу Кубка будем смотреть заявки. Не только на экономику, но и на команды посмотрим. Если это, например, два московских клуба, то выберем арену побольше и подумаем о болельщиках. Будем смотреть, чтобы их доставка была удобной.
Мы обсуждали возможность проведения Суперкубка за рубежом. Если будет достойное предложение с политической эффективностью, то клубы поддержат. Тогда Суперкубок пройдет сразу после окончания первой части чемпионата. Если Суперкубок в России, то за неделю до старта чемпионата.
Комментарий Прядкина: «Самое живое — структура календаря следующего сезона. Было важно зафиксировать в преддверии начала нового года планирование календаря — начало чемпионата и его конец. По итогам начнем 6 июля матчем за Суперкубок и 14 июля — первый тур.
Впервые совещались с тренерскими штабами. Отсутствовали только главные тренеры «Зенита» и ЦСКА, но они позвонили лично. При составлении календаря учтем их пожелания. У «Урала» была большая пауза, когда они играли сначала в пятницу, а потом в воскресенье. Клубы поддержали, чтобы в ручном режиме убирали зимой холодные города. Мы в ручном режиме, принудительно будем менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске.
Комментарий Прядкина: «Мы поддерживаем “Анжи”. Если будет критическая ситуация, то мы за счет их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть
Комментарий Прядкина: «Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. Также кадровые критерии —
По инфраструктуре все приняли единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню
«Томь» не будет у себя играть, если выйдет. Пока не приведет стадион на нужный уровень. Бабаев правильно сказал, что эти два клуба не пройдут лицензирование, но Геркус сказал, что хоть и может упасть посещаемость, это не страшно. «Тамбов» смог бы в Волгограде играть, «Томь» — в Екатеринбурге. Надо думать о безопасности и комфорте. Жаркое было обсуждение. Главное, что все клубы согласились.