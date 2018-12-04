В РПЛ введут видеоповторы. Возможно, уже со следующего сезона

Источник: Sport24

В Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги. После него президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR). Рабочую группу возглавил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, сообщивший, что VAR может быть введена уже со следующего сезона.

«Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хотел, чтобы проголосовали. Все единогласно поддержали VAR. От судейского департамента был Калошин. Есть дорожная карта — не ясна была окончательная сумма, которая ляжет на клубы. Услышали от Калошина цифру.

Хашиг в теме, ему поручили создать рабочую группу из числа РПЛ, чтобы изучили цифры. Дальше либо конкурс проведем, либо выберем сами. Клубы поддержали, что будет единый центр с арбитрами в Москве. Мы поручили до 24 января Хашигу предоставить заключение по цифрам — установке и эксплуатации.

По данным Калошина, около 9−10 миллионов на клуб обойдется только оборудование, — цитирует слова Прядкина корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.

Что еще решили?

РПЛ поддержала предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет.

Комментарий Прядкина: «По молодежному первенству было жарко и конструктивно. Решение такое: поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу, провести переговоры с потенциальным инвестором проекта.

Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем сезоне уже запустить.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpSC24WlQmw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Russian Premier Liga (@premierliga)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-23T16:14:42+00:00">Oct 23, 2018 at 9:14am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч за Суперкубок может пройти за рубежом.

Комментарий Прядкина: «На Суперкубок будет прием заявок среди городов чемпионата мира. Рассмотрим экономические условия. В Нижнем Новгороде проводили, и стоимость знаем. Соберем заявки, Суворов возглавляет эту группу. Ближе к полуфиналу Кубка будем смотреть заявки. Не только на экономику, но и на команды посмотрим. Если это, например, два московских клуба, то выберем арену побольше и подумаем о болельщиках. Будем смотреть, чтобы их доставка была удобной.

Мы обсуждали возможность проведения Суперкубка за рубежом. Если будет достойное предложение с политической эффективностью, то клубы поддержат. Тогда Суперкубок пройдет сразу после окончания первой части чемпионата. Если Суперкубок в России, то за неделю до старта чемпионата.

РПЛ принудительно будет менять календарь, чтобы в ноябре-декабре северные клубы не играли дома.

Комментарий Прядкина: «Самое живое — структура календаря следующего сезона. Было важно зафиксировать в преддверии начала нового года планирование календаря — начало чемпионата и его конец. По итогам начнем 6 июля матчем за Суперкубок и 14 июля — первый тур.

Впервые совещались с тренерскими штабами. Отсутствовали только главные тренеры «Зенита» и ЦСКА, но они позвонили лично. При составлении календаря учтем их пожелания. У «Урала» была большая пауза, когда они играли сначала в пятницу, а потом в воскресенье. Клубы поддержали, чтобы в ручном режиме убирали зимой холодные города. Мы в ручном режиме, принудительно будем менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqsR8V9DBTd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqsR8V9DBTd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqsR8V9DBTd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Russian Premier Liga (@premierliga)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-27T17:18:10+00:00">Nov 27, 2018 at 9:18am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В случае критической ситуации РПЛ даст «Анжи» кредит.

Комментарий Прядкина: «Мы поддерживаем “Анжи”. Если будет критическая ситуация, то мы за счет их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев. Это сложно будет сделать с отчетности, но придумаем. Сумма небольшая, называть не буду».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqknmRmD-wd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqknmRmD-wd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqknmRmD-wd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Russian Premier Liga (@premierliga)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-24T17:53:28+00:00">Nov 24, 2018 at 9:53am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Условия прохождения клубами лицензирования в сезоне-2019/20 будут ужесточены.

Комментарий Прядкина: «Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. Также кадровые критерии — матч-менеджер, директор по маркетингу. Все эти люди должны быть в составе клуба, пусть даже совмещают, но должны пройти лицензирование по своим обязанностям в РФС.

По инфраструктуре все приняли единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Сейчас у нас два клуба ФНЛ не соответствуют. Они будут играть только на аренах, которые были готовы к ЧМ-2018, и за это время у них есть время довести свои арены до нужного уровня.