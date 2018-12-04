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18:10 (мск), источник: Sport24

В РПЛ введут видеоповторы. Возможно, уже со следующего сезона

А Суперкубок России могут провести за рубежом.

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Источник: Sport24

В Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги. После него президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR). Рабочую группу возглавил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, сообщивший, что VAR может быть введена уже со следующего сезона.

«Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хотел, чтобы проголосовали. Все единогласно поддержали VAR. От судейского департамента был Калошин. Есть дорожная карта — не ясна была окончательная сумма, которая ляжет на клубы. Услышали от Калошина цифру.

Хашиг в теме, ему поручили создать рабочую группу из числа РПЛ, чтобы изучили цифры. Дальше либо конкурс проведем, либо выберем сами. Клубы поддержали, что будет единый центр с арбитрами в Москве. Мы поручили до 24 января Хашигу предоставить заключение по цифрам — установке и эксплуатации.

По данным Калошина, около 9−10 миллионов на клуб обойдется только оборудование, — цитирует слова Прядкина корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.

Что еще решили?

  • РПЛ поддержала предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет.

Комментарий Прядкина: «По молодежному первенству было жарко и конструктивно. Решение такое: поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу, провести переговоры с потенциальным инвестором проекта.

Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем сезоне уже запустить.
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  • Матч за Суперкубок может пройти за рубежом.

Комментарий Прядкина: «На Суперкубок будет прием заявок среди городов чемпионата мира. Рассмотрим экономические условия. В Нижнем Новгороде проводили, и стоимость знаем. Соберем заявки, Суворов возглавляет эту группу. Ближе к полуфиналу Кубка будем смотреть заявки. Не только на экономику, но и на команды посмотрим. Если это, например, два московских клуба, то выберем арену побольше и подумаем о болельщиках. Будем смотреть, чтобы их доставка была удобной.

Мы обсуждали возможность проведения Суперкубка за рубежом. Если будет достойное предложение с политической эффективностью, то клубы поддержат. Тогда Суперкубок пройдет сразу после окончания первой части чемпионата. Если Суперкубок в России, то за неделю до старта чемпионата.
  • РПЛ принудительно будет менять календарь, чтобы в ноябре-декабре северные клубы не играли дома.

Комментарий Прядкина: «Самое живое — структура календаря следующего сезона. Было важно зафиксировать в преддверии начала нового года планирование календаря — начало чемпионата и его конец. По итогам начнем 6 июля матчем за Суперкубок и 14 июля — первый тур.

Впервые совещались с тренерскими штабами. Отсутствовали только главные тренеры «Зенита» и ЦСКА, но они позвонили лично. При составлении календаря учтем их пожелания. У «Урала» была большая пауза, когда они играли сначала в пятницу, а потом в воскресенье. Клубы поддержали, чтобы в ручном режиме убирали зимой холодные города. Мы в ручном режиме, принудительно будем менять календарь, чтобы не было матчей зимой в Красноярске.
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  • В случае критической ситуации РПЛ даст «Анжи» кредит.

Комментарий Прядкина: «Мы поддерживаем “Анжи”. Если будет критическая ситуация, то мы за счет их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев. Это сложно будет сделать с отчетности, но придумаем. Сумма небольшая, называть не буду».

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  • Условия прохождения клубами лицензирования в сезоне-2019/20 будут ужесточены.

Комментарий Прядкина: «Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. Также кадровые критерии — матч-менеджер, директор по маркетингу. Все эти люди должны быть в составе клуба, пусть даже совмещают, но должны пройти лицензирование по своим обязанностям в РФС.

По инфраструктуре все приняли единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Сейчас у нас два клуба ФНЛ не соответствуют. Они будут играть только на аренах, которые были готовы к ЧМ-2018, и за это время у них есть время довести свои арены до нужного уровня.

«Томь» не будет у себя играть, если выйдет. Пока не приведет стадион на нужный уровень. Бабаев правильно сказал, что эти два клуба не пройдут лицензирование, но Геркус сказал, что хоть и может упасть посещаемость, это не страшно. «Тамбов» смог бы в Волгограде играть, «Томь» — в Екатеринбурге. Надо думать о безопасности и комфорте. Жаркое было обсуждение. Главное, что все клубы согласились.

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