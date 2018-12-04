Карасев получил положительную оценку за работу на игре «Спартак» — «Локомотив»

Столичное дерби прошло на арене «красно-белых» в воскресенье и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Голы у победителей забили Денис Глушаков (5-я минута) и Луис Адриано (37), у «Локомотива» отличился Джефферсон Фарфан (79). На 67-й минуте с поля был удален спартаковец Николай Рассказов. На 69-й минуте форвард «Локомотива» Федор Смолов не забил пенальти.