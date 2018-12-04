Карасев получил положительную оценку за работу на игре «Спартак» — «Локомотив»
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на матче 16-го тура Российской
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на матче 16-го тура Российской
Столичное дерби прошло на арене «красно-белых» в воскресенье и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Голы у победителей забили Денис Глушаков (5-я минута) и Луис Адриано (37), у «Локомотива» отличился Джефферсон Фарфан (79). На 67-й минуте с поля был удален спартаковец Николай Рассказов. На 69-й минуте форвард «Локомотива» Федор Смолов не забил пенальти.
«Карасев получил положительную оценку за свою работу, подтвердив статус ведущего российского рефери. Все его решения в этом матче, в том числе в ключевых эпизодах, признаны абсолютно верными», — заявил собеседник агентства.
|Олег Кононов
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)