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18:03 (мск), источник: Р-Спорт

Карасев получил положительную оценку за работу на игре «Спартак» — «Локомотив»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Столичное дерби прошло на арене «красно-белых» в воскресенье и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Голы у победителей забили Денис Глушаков (5-я минута) и Луис Адриано (37), у «Локомотива» отличился Джефферсон Фарфан (79). На 67-й минуте с поля был удален спартаковец Николай Рассказов. На 69-й минуте форвард «Локомотива» Федор Смолов не забил пенальти.

«Карасев получил положительную оценку за свою работу, подтвердив статус ведущего российского рефери. Все его решения в этом матче, в том числе в ключевых эпизодах, признаны абсолютно верными», — заявил собеседник агентства.

Фанат «Спартака» выбежал на поле во время матча с «Локомотивом»
Во время загрузки произошла ошибка.
3 декабря© Ньюстюб
Спартак 2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
2.12.2018, 19:00 Зрители: 25006 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Семин
Голы
5′ Денис Глушаков (С. Ханни) 8
37′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
8 Джефферсон Фарфан (Д. Баринов, С. Кверквелия) 79′
Нереализованные пенальти
9 Ф. Смолов 69′
Составы
Артем Ребров 32
67′ Николай Рассказов 92
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
62′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
66′ Лоренсо Мельгарехо 25
Александр Ломовицкий 27
73′ Софьян Ханни 94
Марко Петкович 3
42′ Фернанду 11
Артем Тимофеев 40
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
33 Соломон Кверквелия 90+2′
8 Джефферсон Фарфан
7 Гжегож Крыховяк
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
14 Ведран Чорлука 62′ 45′
4 Мануэл Фернандеш
11 Антон Миранчук 77′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к) 45′ 14′
6 Дмитрий Баринов 58′
Статистика
1 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
4 Угловые 9
8 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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