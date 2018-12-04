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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Ерёменко близок к уходу из «Спартака»

«Спартак», скорее всего, расстанется с полузащитником Романом Ерёменко уже этой зимой.

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Источник: РИА "Новости"

По информации «Чемпионата», вероятность продления контракта с футболистом крайне низка.

В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний игрок провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Роман перешёл в «Спартак» в начале августа этого года, совершив возвращение в большой футбол после длительной дисквалификации за употребление кокаина. В России он также играл за «Рубин» и ЦСКА, становился чемпионом России в сезоне-2015/16, выигрывал Кубок России в сезоне-2011/12 и признавался MVP Премьер-Лиги в сезоне-2014/15.

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8 августа© Ньюстюб
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