Роман Ерёменко близок к уходу из «Спартака»
«Спартак», скорее всего, расстанется с полузащитником Романом Ерёменко уже этой зимой.
«Спартак», скорее всего, расстанется с полузащитником Романом Ерёменко уже этой зимой.
По информации «Чемпионата», вероятность продления контракта с футболистом крайне низка.
В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября. Всего в нынешнем сезоне Российской
Роман перешёл в «Спартак» в начале августа этого года, совершив возвращение в большой футбол после длительной дисквалификации за употребление кокаина. В России он также играл за «Рубин» и ЦСКА, становился чемпионом России в сезоне-2015/16, выигрывал Кубок России в сезоне-2011/12 и признавался MVP