Егоров признал судейскую ошибку в матче «Спартака» и «Локомотива»

Арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в эпизоде с защитником команды Николаем Рассказовым.
«Видел запись, и не стану говорить, что черное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру.
«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, комитет вышел на экспертно-судейскую комиссию. Ещё раз повторю: на мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно, — заявил он.