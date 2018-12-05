Егоров признал судейскую ошибку в матче «Спартака» и «Локомотива»

«Видел запись, и не стану говорить, что черное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру.