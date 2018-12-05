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00:04 (мск), источник: Газета.Ру

Егоров признал судейскую ошибку в матче «Спартака» и «Локомотива»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал судейскую ошибку в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», передает «Спорт-Экспресс».

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Арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в эпизоде с защитником команды Николаем Рассказовым.

«Видел запись, и не стану говорить, что черное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру.

«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, комитет вышел на экспертно-судейскую комиссию. Ещё раз повторю: на мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно, — заявил он.

Спартак 2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
2.12.2018, 19:00 Зрители: 25006 основной раунд: 16-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Юрий Семин
Голы
5′ Денис Глушаков (С. Ханни) 8
37′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, Мендеш Андраде Зе Луиш) 12
8 Джефферсон Фарфан (Д. Баринов, С. Кверквелия) 79′
Нереализованные пенальти
9 Ф. Смолов 69′
Составы
Артем Ребров 32
67′ Николай Рассказов 92
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
62′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
66′ Лоренсо Мельгарехо 25
Александр Ломовицкий 27
73′ Софьян Ханни 94
Марко Петкович 3
42′ Фернанду 11
Артем Тимофеев 40
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
33 Соломон Кверквелия 90+2′
8 Джефферсон Фарфан
7 Гжегож Крыховяк
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
14 Ведран Чорлука 62′ 45′
4 Мануэл Фернандеш
11 Антон Миранчук 77′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к) 45′ 14′
6 Дмитрий Баринов 58′
Статистика
1 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 5
4 Угловые 9
8 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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