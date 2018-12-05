Мимолетный Роман. Почему Еременко оказался не нужен «Спартаку»

Источник: РИА "Новости"

Много шума и ничего. Такое резюме лучше всего подходит к ситуации с подписанием контракта между Романом Еременко и «Спартаком». Разговоров вокруг решения отбывшего двухлетнею дисквалификацию полузащитника было много, а вот игры в его исполнении непропорционально мало. Справедливости ради скажем, что у 31-летнего футболиста было минимум возможности проявить себя. В Тарасовку он приехал в августе, но на поле смог выйти только в октябре, когда истек срок наложенного бана за употребление кокаина в 2016 году. Спустя месяц получил травму. Что же мы имеем в сухом остатке? Совсем немногое:

Источник: Matchtv.ru

По данным двух авторитетных ресурсов, специализирующихся на статистических параметрах, Еременко — худший игрок «Спартака» и один из худших игроков всего чемпионата. Средняя оценка на портале Whoscored — 6,29, индекс InStat — 209. Для сравнения, у играющего на схожей позиции 18-летнего Михаила Игнатова данные лучше: 6,45 и 216 соответственно.

Чуда не случилось. Два года дисквалификации не могут пройти даром, каким бы ни был игрок до отлучения от футбола. Еременко, если угодно, подписал со «Спартаком» просмотровый контракт. Клуб минимизировал риски, заключив соглашение до конца первой части сезона. Роману же нужна была команда, в которой он смог бы обрести прежнюю игровую форму. В случае успеха на рынок свободных агентов он выходил бы уже совсем в ином статусе. Желаемых целей хавбеку, очевидно, достичь не удалось.

Еременко в матче с «Арсеналом» помог «Спартаку» забить первой гол с игры в РПЛ, но и только.

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Рианчо выпускал его в основе в обоих матчах с «Рейнджерс», в которых он запомнился прежде всего голом, забитым в свои ворота.

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Возвращение после дисквалификации совпало с непростым периодом тренерского безвластья в «Спартаке». Сразу после первого матча Романа в отставку отправился Каррера, на смену которому пришел Рианчо. Смутное время рождает новых героев, но им совершенно точно Еременко не стал.

Хотя странный испанец доверял финскому креативщику. Если со скоростью мысли у полузащитника все было более-менее в порядке, то вот в движении он заметно проигрывал партнерам. Тот же Игнатов давал куда больший объем работы на поле. Современный футбол не предполагает наличие пешеходов. Это лет 15 назад престарелый Эффенберг мог раскидывать мячи из центра поля, сейчас пешеходы-интеллектуалы не в цене. Тем более и с передачами у Еременко были проблемы. 70% точности при отсутствии большого количества обостряющих и ключевых передач — так себе статистика.

После 8 ноября на поле Еременко больше не появлялся. Очень может быть, что в майке «Спартака» мы его уже не увидим. Вне игры Романа оставили последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. В конце ноября медицинский штаб красно-белых отводил игроку две недели на восстановление, то есть примерно до конца первой части сезона.

По информации «Чемпионата», продлевать контракт с не успевшим проявить себя хавбеком «Спартак» не собирается. В январе Еременко вновь станет свободным агентом с не самым впечатляющим бэкграундом.

Какие варианты останутся у него и его агента после расставания со «Спартаком»? На Ближнем Востоке можно неплохо заработать, но с настоящим футболом это имеет мало общего. В премьер-лиге охотников на Романа найдется немного. В ЦСКА на футболиста сильно обижены, да и Гончаренко уже успел построить игру в атаке. По своему футбольному менталитету опытный полузащитник подходит к «Краснодару». Бывший спортивный директор «быков» Алексей Зинин утверждает, что клуб Сергея Галицкого действительно рассматривает вариант с приглашением Еременко.

«Краснодар» для Еременко представляется идеальным вариантом и, видимо, последним шансом перезапустить карьеру. В случае неудачи найти новую команду даже в Катаре или Саудовской Аравии будет проблематично.