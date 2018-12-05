Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Источник: РИА "Новости"

Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 февраля 2019 года. Алексей Криворучко судья

Брат Александра Кокорина Кирилл и ещё один фигурант дела Александр Протасовицкий также проведут в СИЗО ещё два месяца.

Поддержать обвиняемых пришли родственники и друзья, также на заседании присутствовала супруга Павла Мамаева Алана, которая не смогла сдержать слёз. Тем не менее, известных спортсменов, тепло отзывавшихся о футболистах в соцсетях и в интервью прессе, на суде не было. Подсудимые находились в одном «аквариуме» зала заседания, до процесса они общались между собой и иногда улыбались.

Следователь и прокурор просили оставить подсудимых под арестом и продлить им меру пресечения. В ходатайстве следователя было указано, что иную, более мягкую меру пресечения избрать обвиняемым невозможно — им всем инкриминируется особо активная роль в преступлении, находясь на свободе, они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, препятствовать производству по уголовному делу и продолжить преступную деятельность. Среди тезисов следователя МВД также прозвучало, что «Александр Кокорин и Павел Мамаев обладают различными связями и значительными денежными средствами, а Кирилл Кокорин и Протасовицкий обладают связями Кокорина и Мамаева».

Все обвиняемые признали вину, но частично. Они и их защитники настаивали на том, что инцидент нельзя назвать хулиганством, совершенным по предварительному сговору. Кроме того, защитники отмечали, что на насильственные действия подсудимых спровоцировали потерпевшие оскорблениями.

Адвокаты Кокорина также отметили, что в деле есть видеозапись инцидента с видеорегистратора, установленного на автомобиле Виталия Соловчука — защитник Андрей Ромашов заявил, что пленка демонстрирует «несколько иную версию событий, нежели была изложена следствием». Тем не менее, в суде запись продемонстрирована не была, хотя об этом и просили обвиняемые.

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик в свою очередь добавил, что его доверитель — «молодой парень, он должен дома уроки учить. За это время он изменился, каждую неделю мы обсуждаем какую литературу читать». Защитники попросили суд избрать подсудимым иную, более мягкую меру пресечения, или отпустить их на свободу под залог.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном городе Подольск. Позже в ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе «Атлет» и ранее не был судим.

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Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном — мошенничества.