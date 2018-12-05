Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом: что надо знать

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Это дело — всё ещё главное и в спортивной, и в судебной журналистике

Огромное количество камер, почти сотня пишущих корреспондентов. Обычно на мероприятиях встречаешь только знакомых людей, здесь большинство видели друг друга впервые. Пресса создала огромную пробку перед входом в суд. Время от времени сотрудники суда требовали проход «для простых людей». Чуть позже создать коридор просила уже подруга Аланы Мамаевой, которая вела за собой жену полузащитника «Краснодара». Огненно-рыжая девушка помогала Алане справляться с толпой.

Сразу после суда родственники и адвокаты поехали в студию программы «Прямой эфир». Тема продолжает максимально волновать самую разную аудиторию.

«Краснодар» похвалил Мамаева. «Локомотив» Кокорина не хвалил

Среди документов, которые адвокат Павла Мамаева попросил добавить в дело, была целая пачка положительных характеристик от самых разных людей. Например, такой документ предоставили краснодарские соседи футболиста. Но еще важнее, что была положительная характеристика из «Краснодара». Учитывая сложности футболиста и клуба в самом начале всей истории.

Источник: Спорт-Экспресс

Чуть позже, перечисляя все документы в деле, судья Криворучко назвал положительную характеристику на Александра Кокорина, предоставленную «Локомотивом». В московском клубе о таком документе услышали впервые и были крайне удивлены словам судьи. Позже адвокат Кокорина Татьяна Стукалова подтвердила, что понятия не имеет о наличие в деле характеристики из «Локо». По ее словам, единственным клубом, который предоставлял подобную бумагу на Кокорина, был «Зенит».

Кокорин и судья не могли согласовать дату рождения сына Александра

В самом начале заседания каждый из подсудимых представлялся и отвечал на стандартные вопросы суда. Заминка возникла, когда Александр Кокорин начал отвечать о своем ребенке (тема, которую он отказывался комментировать, пока играл). На вопрос о возрасте ребенка, Кокорин назвал дату рождения — 4 июня. Судья зашелестел листами и спросил: «Точно 4 июня? Не 30 августа?». Кокорин уверенно закивал.

Источник: Спорт-Экспресс

Адвокат Кокорина перепутал, в каком кафе его клиент дрался с Паком

Адвокат Андрей Ромашов в своем выступлении заявил, что конфликт случился «в кафе «Мания». Чуть позднее «Кофеманию» уже правильно упомянул и адвокат Мамаева. По его словам, было доказано, что в момент конфликта компании с Денисом Паком расстояние до чиновника от Мамаева составляло 3 метра 70 сантиметров. Таким образом, нападать и участвовать в драке Павел не мог.

У Кирилла Кокорина абсолютно огненный адвокат

Это было понятно еще по прошлому заседанию, но сегодня перфоманс Вячеслава Барика повторился. Для начала он сказал, что государственная машина за два месяца преподнесла достаточный урок его подзащитному, и теперь тот читает книги. Затем выяснилось, что Кирилл Кириллович силен только духом, а физически — нет. Лучшее, что сказал Барик — фраза про тонкие ручки Кокорина-младшего, которыми тот не мог нанести черепно-мозговую травму Паку.

Само собой, что судья постоянно тормозил адвоката и требовал говорить по существу. Тот соглашался с оговоркой: «Чтобы вас не злить».

По ходу выступления юриста, Кирилл Кириллович с братом и друзьями несколько раз не могли сдержать смех. В целом Кокорин-младший улыбался очень много, постоянно переглядывался и посылал какие-то сигналы родителям. При всем этом у него самая сложная ситуация: он был прямым участником в обоих конфликтах того дня.

Источник: Спорт-Экспресс

Никто из четверых не выглядит грустно

Павел Мамаев протирал стекло перед приходом фотографов, а потом подтягивался на решетке в потолке «аквариума». Кирилл Кокорин постоянно улыбался. Даже Александр Протасовицкий после оглашения приговора вдруг воскликнул «Все нормально, пацаны».

Возможно, такие эмоции связаны с тем, что все четверо просто привыкли ко всему, что происходит вокруг. Возможно, они просто радовались шансу впервые пообщаться друг с другом и увидеть близких. Мамаев вообще практически не отходил от стекла. Время от времени он пытался разглядеть происходящее в смартфоне своего адвоката. Тот утверждает, что во время заседания просматривал только новости по теме.

Водитель Виталий Соловчук в любой момент может забрать денежную компенсацию от Мамаева, но пока не делает этого

Юристы много говорили о том, что нельзя обвинять в одинаковом составе дела всю компанию, потому что Александр Кокорин и Мамаев не принимали активного участия в обоих стычках. Павел ни на кого не нападал в «Кофемании», Кокорин был сдержан в драке с водителем Виталием Соловчуком. В итоге к одному нет претензий со стороны Пака, второй может в любой момент получить компенсацию от Мамаева. На имя Соловчука открыт расчетный счет с денежной суммой. Для получения Соловчук должен просто связаться с адвокатом Мамаева и узнать специальный код. Сколько на счету — неизвестно. Но меньше миллиона. Соловчуку про деньги сказали, но пока он их не забрал. Адвокат Мамаева не стал отрицать версию о том, что на водителя могут оказывать давление.

Следователь оскорблял Александра Кокорина