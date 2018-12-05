«Коко, мы тебя ждем»: игроки «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева

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«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», — сказал Семак в обращении, которое вышло в эфир на телеканале «Россия 1».

«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», — поддержал одноклубника Клаудио Маркизио.

«Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами», — добавил Юрий Жирков.

Форвард петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев находятся под стражей из-за участия в двух потасовках в столице в октябре. В среду Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест футболистов.