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21:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Коко, мы тебя ждем»: игроки «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки «сине-бело-голубых» поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым в среду суд продлил арест до 8 февраля.

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«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», — сказал Семак в обращении, которое вышло в эфир на телеканале «Россия 1».

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«Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», — поддержал одноклубника Клаудио Маркизио.

«Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами», — добавил Юрий Жирков.

Форвард петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев находятся под стражей из-за участия в двух потасовках в столице в октябре. В среду Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест футболистов.

Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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19:57 (мск)© Ньюстюб
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